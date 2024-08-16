Скандальний блогер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від податків на 200 мільйонів. Його майно арештували. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру відомому блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
"Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися", – зазначається у повідомленні.
Крім того, за даними БЕБ, керівник компанії запровадив механізм отримання доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Для цього довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", – свідчать дані слідства.
За оцінкою БЕБ, такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі ці кошти легалізували шляхом придбання низки об’єктів нерухомості та елітних авто.
Наразі у кримінальному провадженні проведено низку обшуків та експертиз, накладено арешт на 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорткари, квартири та нерухомість в столиці.
БЕБ не назває прізвища підозрюваного. Проте йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який був героєм розслідування журналіста Михайла Ткача "Непридатні". У ньому розповідалось про групу молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери.
Після публікації матеріалу із Ткачем зв'язалася особа, яка представилася Олександром Cлобоженком, та запропонувала видалити розслідування за грошову винагороду. Після цього журналісту та іншим працівникам "Української правди" почали погрожувати.
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Бізнесмен відпочиває "з шиком", їздить за кордон, незважаючи на заборону та обмеження за віком.
Важливо відзначити, що 25-річного українського мільйонера Слобоженка https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-ukrainskogo-25-richnogo-miljonera-slobozhenka-zapidozrili-u-vidmivanni-koshtiv-rosiyan-podrobitsi-13-06-2023.html запідозрили у відмиванні коштів росіян . Діяльністю його компанії "Traffic Devils", яка серед іншого обслуговує онлайн-казино, вже зацікавилися правоохоронці та парламентарі з відповідної ТСК. Як випливає із повідомлення нардепа Куницького, Слобоженка можуть безпосередньо пов'язувати з організацією мережі так званих кол-центрів. Також передбачається, що він може бути причетним до торгівлі персональними даними громадян.
Хоча фраєра то схопили за фаберже (це без жартів, вони в нього вже золоті) довий%?:"!
Какое-то из этих
за 4-ру роки в умовах війни сколотив команду, заробив собі 30 млн. доларів, дав людям роботу
ніякої шкоди Україні не зробив, бо працював на закордонному трафіку, в Україні взагалі немає таких грошей в інтернеті
тобто, давайте ще раз... в умовах війни молодий хлопчина-українець заробив на міжнародному інтернет-трафіку 30 млн.доларів собі та дав заробити гроші людям зі своєї команди
так що ж треба зробити - відправити парня за грати або в окопи?
або призначити міністром єкономіки наприглад?
треба подивитися на ц сітуацію дуже просто
Зеленський, який отримав 41 мільйон доларів за гру пісюном на роялі - отримав за це у Коломойського 42 мільон доларів, про що було сказано з трибуни Верховної ради
його нукери, риги Януковіча, які живуть виключно на взятки - такі як Татаров та інший непотріб зі ксівами
наїжають на бізнесмена, який в умовах війни побудував власний бізнес без будь яких державних коштів - зумів продать свій продукт на зовнішньому ринку
а скот волає - ату, його, ату
що буде коли війна закінчиться
якщо такому скоту не заткнути пельку
та якщо такі "поважні люди" як Зеленський та Тартаров будуть дальше керувати Україною - Україна буде країною гірше ніж Умуба, Берег слонової кості, Замбабве, Габон, Нігерія
дураки не повинні керувати умними - це принцип виживання будь якої спільноти, включно держави
якщо скот зі ксівами, підлеглий взяточників, буде заарештовувати ТАКИХ людей
скот, який не в змозі по своїм розумовим можливостям навіть англійскою опанувати на належному рівні (а цей хлопець нею працює, то зрозуміло, бо в Україні немає таких грошей у рекламі) - якщо такий скот зі ксивами буде панувати в Україні - Україна буде найбіднішою країною у світі
модератор видалив мій камент, де я написав
що такому хлопцю треба запропонувати таку роботу, щоб вона його зацікавила
масштабами своїми, можливостями, які стократно перевищують ті 30 мільонів долларів, які він заробив
заробив сам, без будь якої допомоги від держави, під час війни, дав заробити своїм підлеглим
і замість пропозицій від держави - отримав ганьбу, конфіскацію майна від скотов, що живуть на взятки, та про яких з трибун парламента неодоноразово сказано - чотирижди ухилянт від призиву, бандіт та взяточник що отримав 41 мільон доларів на оффшор від Коломойского
а щодо його патріотизму - так я написав у тому каменті що видалив модератор
ніхто з Шарикових навіть зрозуміти не може, з якими челенжами він стикався у своєй роботі, чим в нього завантажена голова, які він знайшов відповіді на щоденні челенжі що отримував
прикро - що з багатьох людей, що тут коментували новину пограбування бізнесмена, що в умовах війни сам побудував власний бізнес, та вийшов на зовнішний ринок - ніхто, взагалі ніхто не заступився за нього
А цей пітух у важкий для країни час іще й обкрадав її та людей навколо
Так і коли я буду мати змогу вийти з лбз, я із радістю схожу в атб за кефірчиком.
Или как там по вашему: все, кто платит налоги - лохи?
Ставлю адблок і не бачу всього цього лайна роками... от розробникам адблока треба донатити, вони не хитрожопники як ти...