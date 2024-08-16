Скандальний блогер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від податків на 200 мільйонів. Його майно арештували. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру відомому блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.

Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

"Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися", – зазначається у повідомленні.

Крім того, за даними БЕБ, керівник компанії запровадив механізм отримання доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

Для цього довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", – свідчать дані слідства.

За оцінкою БЕБ, такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі ці кошти легалізували шляхом придбання низки об’єктів нерухомості та елітних авто.

Наразі у кримінальному провадженні проведено низку обшуків та експертиз, накладено арешт на 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорткари, квартири та нерухомість в столиці.

БЕБ не назває прізвища підозрюваного. Проте йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який був героєм розслідування журналіста Михайла Ткача "Непридатні". У ньому розповідалось про групу молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери.

Після публікації матеріалу із Ткачем зв'язалася особа, яка представилася Олександром Cлобоженком, та запропонувала видалити розслідування за грошову винагороду. Після цього журналісту та іншим працівникам "Української правди" почали погрожувати.