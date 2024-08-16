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Новини
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Скандальний блогер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від податків на 200 мільйонів. Його майно арештували. ФОТОрепортаж

Блогер Слобоженко ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру відомому блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.

Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

"Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися", – зазначається у повідомленні.

БЕБ повідомила про підозру блогеру Слобоженку

Крім того, за даними БЕБ, керівник компанії запровадив механізм отримання доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

Для цього довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", – свідчать дані слідства.

За оцінкою БЕБ, такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Надалі ці кошти легалізували шляхом придбання низки об’єктів нерухомості та елітних авто.

Наразі у кримінальному провадженні проведено низку обшуків та експертиз, накладено арешт на 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорткари, квартири та нерухомість в столиці.

БЕБ повідомила про підозру блогеру Слобоженку

БЕБ не назває прізвища підозрюваного. Проте йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який був героєм розслідування журналіста Михайла Ткача "Непридатні". У ньому розповідалось про групу молодиків з України, які виїхали за кордон як непридатні до військової служби або волонтери.

Після публікації матеріалу із Ткачем зв'язалася особа, яка представилася Олександром Cлобоженком, та запропонувала видалити розслідування за грошову винагороду. Після цього журналісту та іншим працівникам "Української правди" почали погрожувати.

Автор: 

податки (2417) Державна податкова служба (356) Бюро економічної безпеки (408) підозра (156)


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Топ коментарі
+11
А как его недавно расхваливали! " Молодое дарование", " будущее Украины" и т.д. и т п!
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16.08.2024 15:09
+9
так з ботофермамами він гадаєте не співпрацював?..
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16.08.2024 16:36
+9
Бебівці тепер випотрошать блондина в халатику, саме для цього все це робиться...
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16.08.2024 16:45
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А как его недавно расхваливали! " Молодое дарование", " будущее Украины" и т.д. и т п!
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16.08.2024 15:09 Відповісти
так з ботофермамами він гадаєте не співпрацював?..
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16.08.2024 16:36 Відповісти
Дарование без сомений. Но вместо Маска, Джобса, Гейтса Остап Бендер.
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16.08.2024 19:14 Відповісти
геній. без жартів
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16.08.2024 15:39 Відповісти
Теперь эту компашку "генеев" можно отправить копать окопы под Покровск. На нуле им делать нечего, они почти на 100% сцикуны, а физически они выглядят довольно крепко. Пусть покажут свою силушку и понты под обстрелами и ФПВ.
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16.08.2024 19:01 Відповісти
розумний, це факт, але податки треба платити
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16.08.2024 21:26 Відповісти
Дурний. Не можна в Україні стільки заробляти і не ділитися. Ще й демонстративно світитися при цьому.
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18.08.2024 13:48 Відповісти
нажаль так
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18.08.2024 17:02 Відповісти
Як відомо, Слобоженко, який підозрюється у фінансових схемах та "чорному арбітражі" на користь нелегального грального бізнесу з росії, продовжує вести розкутий спосіб життя і під час війни.

Бізнесмен відпочиває "з шиком", їздить за кордон, незважаючи на заборону та обмеження за віком.

Важливо відзначити, що 25-річного українського мільйонера Слобоженка https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-ukrainskogo-25-richnogo-miljonera-slobozhenka-zapidozrili-u-vidmivanni-koshtiv-rosiyan-podrobitsi-13-06-2023.html запідозрили у відмиванні коштів росіян . Діяльністю його компанії "Traffic Devils", яка серед іншого обслуговує онлайн-казино, вже зацікавилися правоохоронці та парламентарі з відповідної ТСК. Як випливає із повідомлення нардепа Куницького, Слобоженка можуть безпосередньо пов'язувати з організацією мережі так званих кол-центрів. Також передбачається, що він може бути причетним до торгівлі персональними даними громадян.
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18.08.2024 16:39 Відповісти
Молодий здоровий бугай. Непридатний?
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16.08.2024 16:13 Відповісти
Якщо ти чіткий пацан, отримуєш вищий за належний рівень заробіток і відстібаєш іншим чітким пацанам, то ти автоматом непридатний
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16.08.2024 23:59 Відповісти
Діло злодія-Мавродія досі "живе"...
Хоча фраєра то схопили за фаберже (це без жартів, вони в нього вже золоті) довий%?:"!
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16.08.2024 16:34 Відповісти
Він нікого не обманював, а заробляв гроші чесно. Податки просто не платив.
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17.08.2024 17:21 Відповісти
Мавродій чи Слобоженко?!??
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17.08.2024 18:00 Відповісти
Просто він обманював всіх тих, хто платить податки. Просто всіх на свому приборі вертів, пенсіонерів, військових, медиків, вчителів, науковий сектор.
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18.08.2024 12:49 Відповісти
Бебівці тепер випотрошать блондина в халатику, саме для цього все це робиться...
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16.08.2024 16:45 Відповісти
Та, для кого-то гроші мив... такі гроші на арбітражі інтернет-трафіку не заработаєш... Откати та помійка - інакше ніяк.
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16.08.2024 17:48 Відповісти
Пи@дець, вам, усякі БЕБи! Бачили, як рішуче розставлені ноги під халатом у того підра? Ото ж.
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16.08.2024 18:04 Відповісти
не заздри
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16.08.2024 21:27 Відповісти
Не хами.
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17.08.2024 14:08 Відповісти
заздрість це гріх, тому не заздри
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18.08.2024 16:28 Відповісти
Я же тебе ответил - не хами. Насчет зависти- по себе не суди, у меня к таким петушкам - только презрение. А насчет греха - тоже не ко мне, я атеист.
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18.08.2024 20:21 Відповісти
не хрюкай
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18.08.2024 20:48 Відповісти
Понял, аргументов нет. Ничего удивительного, я таких особей с нулевым интеллектом встречал очень много, так что одним больше, одним меньше - ты погоды не делаешь.
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19.08.2024 07:14 Відповісти
що ти прохрюкало, нічого не зрозумів, пиши нормальною мовою, а не свинособачим
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19.08.2024 08:43 Відповісти
Да, так всегда, когда сказать нечего по причине отсутствия интеллекта, поднимают языковый вопрос. А вообще интересно, чего ты так возбудился на мой комментарий? Все молчат, кое-кто отозвался, понимая смысл. Только ты один так прыгаешь. Чего так расстроился? Ты тоже из тех, зализанных петушков? Что, бойфренд покинул? Да не убивайся ты так, может, еще вернется. А нет, так найдешь другого, это же не при совке, когда такие прятались, сейчас это в почете. До речі, є така річ, як гугл-перекладач, попитай, може хтось розкаже, як користуватись. Він тобі перекладе, те що я написав. А відносно мови, якою я спілкуюся, це моє право, я не держслужбовець, не працюю в державних органах або сфері обслуговування. А насчет "хрюканья" скажи в глаза тем русскоязычным, которые стали ними в результате агрессивной русификации, и которые сейчас воюют в самых горячих точках, когда многие суржикоязычные прячутся под юбками.
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19.08.2024 12:38 Відповісти
якщо ти тупий і жартів не рзумієш, то я тобі нічим не допоможу.
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19.08.2024 16:07 Відповісти
А у чому був жарт?
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19.08.2024 16:29 Відповісти
А коричнево-желтоватая кривая линия, что идет под сумку с ноутом - это типа линия решительности
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16.08.2024 22:05 Відповісти
Не треба було показувати золоті зуби в цих Ваших інстаграмах, а тепер товариш майор за просто так не відчепится
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16.08.2024 19:52 Відповісти
Не заносил долю кому надо или что ?
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16.08.2024 19:53 Відповісти
Нет - просто от украинские налоговики честно, доблестно и открыто выполняют возложенные на них государством и обществом обязанности!

Какое-то из этих
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17.08.2024 00:01 Відповісти
Деліца нада.....
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16.08.2024 20:37 Відповісти
"продоять" всіх...- а воно що, думало що про нього не "памятають"...., просто черга підійшла)))
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16.08.2024 21:07 Відповісти
Сміття.
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16.08.2024 23:01 Відповісти
він усіх ще продасть, купить і знову продасть
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16.08.2024 23:19 Відповісти
А Дерьмака с Татаровым и внештатного советника Дерьмака Магомедова с https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР за яйца брать будут за то что получили откаты от Кушнира с женой с Киевгорстроя и завхоза Януковича Кравца за схемы с холдингом, с налогами и схемы с акциями и вывод капитала через рынок ценных бумаг через подконтрольный Кристалбанк?
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17.08.2024 01:35 Відповісти
А по новiй на влк цiх непридатних не хочуть вiдправити? Хоча ткцуны тiльки i будуть радi,багато нового бабла прийде
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17.08.2024 08:09 Відповісти
голий босий, шукає собі їжу на смітнику Сільпо по ночах... Інвалід, непридатний...Шо ви до нього причепились.
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17.08.2024 09:25 Відповісти
такого парня краще було б призначити міністром єкономіки України замість тих Хейло, яких призначають на керівні посади зараз.

за 4-ру роки в умовах війни сколотив команду, заробив собі 30 млн. доларів, дав людям роботу
ніякої шкоди Україні не зробив, бо працював на закордонному трафіку, в Україні взагалі немає таких грошей в інтернеті

тобто, давайте ще раз... в умовах війни молодий хлопчина-українець заробив на міжнародному інтернет-трафіку 30 млн.доларів собі та дав заробити гроші людям зі своєї команди

так що ж треба зробити - відправити парня за грати або в окопи?
або призначити міністром єкономіки наприглад?
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17.08.2024 09:32 Відповісти
а ось і боти під'їхали....
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17.08.2024 10:14 Відповісти
Думка людей, які грамотно писати не здатні, якось не цікавить від слова взагалі...
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17.08.2024 11:15 Відповісти
це дуже прикро, що Шарікових не цікавить ничия думка, крім власної
треба подивитися на ц сітуацію дуже просто
Зеленський, який отримав 41 мільйон доларів за гру пісюном на роялі - отримав за це у Коломойського 42 мільон доларів, про що було сказано з трибуни Верховної ради
його нукери, риги Януковіча, які живуть виключно на взятки - такі як Татаров та інший непотріб зі ксівами
наїжають на бізнесмена, який в умовах війни побудував власний бізнес без будь яких державних коштів - зумів продать свій продукт на зовнішньому ринку
а скот волає - ату, його, ату

що буде коли війна закінчиться
якщо такому скоту не заткнути пельку
та якщо такі "поважні люди" як Зеленський та Тартаров будуть дальше керувати Україною - Україна буде країною гірше ніж Умуба, Берег слонової кості, Замбабве, Габон, Нігерія

дураки не повинні керувати умними - це принцип виживання будь якої спільноти, включно держави
якщо скот зі ксівами, підлеглий взяточників, буде заарештовувати ТАКИХ людей
скот, який не в змозі по своїм розумовим можливостям навіть англійскою опанувати на належному рівні (а цей хлопець нею працює, то зрозуміло, бо в Україні немає таких грошей у рекламі) - якщо такий скот зі ксивами буде панувати в Україні - Україна буде найбіднішою країною у світі

модератор видалив мій камент, де я написав
що такому хлопцю треба запропонувати таку роботу, щоб вона його зацікавила
масштабами своїми, можливостями, які стократно перевищують ті 30 мільонів долларів, які він заробив

заробив сам, без будь якої допомоги від держави, під час війни, дав заробити своїм підлеглим
і замість пропозицій від держави - отримав ганьбу, конфіскацію майна від скотов, що живуть на взятки, та про яких з трибун парламента неодоноразово сказано - чотирижди ухилянт від призиву, бандіт та взяточник що отримав 41 мільон доларів на оффшор від Коломойского

а щодо його патріотизму - так я написав у тому каменті що видалив модератор
ніхто з Шарикових навіть зрозуміти не може, з якими челенжами він стикався у своєй роботі, чим в нього завантажена голова, які він знайшов відповіді на щоденні челенжі що отримував

прикро - що з багатьох людей, що тут коментували новину пограбування бізнесмена, що в умовах війни сам побудував власний бізнес, та вийшов на зовнішний ринок - ніхто, взагалі ніхто не заступився за нього
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17.08.2024 16:44 Відповісти
Багато людей, хто віддав життя, одягнувши форму і взявши до рук зброю, теж могли б багато заробити...
А цей пітух у важкий для країни час іще й обкрадав її та людей навколо
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17.08.2024 22:33 Відповісти
Прогресом рухають саме такі люди як Слобоженко.А ті хто одів форму захищають Україну, але вони в більшості випадків в крипті і трафіку ні бум бум... Бачу ти також.... Так, що сходи в АТБ і купи собі кефір.. І більше не голосуй за дурнів.
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18.08.2024 10:29 Відповісти
Я не в числі 73, а в числі тих, хто зараз знищує моцкаля. Не бачу ніякого розвитку і прогресу для людства в роботі Слобоженка. Не бачу ніякого прогресу в розвитку крипти і в збільшенні трафіку- це все треба для паразитів, а не для творців. Це все віртуальна шняга, без якої людина легко проживе. А захист палаючої країни це приналежність до творців, до українців, а твій хитровиїбаний слобоженко належить до категорії хохол. Бачу ти також...
Так і коли я буду мати змогу вийти з лбз, я із радістю схожу в атб за кефірчиком.
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18.08.2024 12:45 Відповісти
А налоги всё-таки нужно платить. От того, что я зарабатываю на порядки меньше Слобоженко, но работаю на компанию в Силиконовой долине и завожу в Украину валюту, плачу все положенные по закону налоги, я по-твоему становлюсь Шариковым, недостойным даже мизинца этого великого гения современности?
Или как там по вашему: все, кто платит налоги - лохи?
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18.08.2024 12:51 Відповісти
Той трафік то розумники розводять лошків, з одного боку лошки рекламодавці, хоча вони з тої ж категорії, бетінги, б'ютінги...
Ставлю адблок і не бачу всього цього лайна роками... от розробникам адблока треба донатити, вони не хитрожопники як ти...
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18.08.2024 16:52 Відповісти
Абсолютно!
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18.08.2024 22:43 Відповісти
там 30 людей, а вершки всі йому...
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17.08.2024 16:25 Відповісти
Бачив я вже таких довбограїв як ти в 2019му
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17.08.2024 21:32 Відповісти
Вкраїнчик із закордону захищає свого кумира шахрая, як мило
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19.08.2024 09:22 Відповісти
Звідки в цього "педіка" стільки грошей?
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17.08.2024 10:08 Відповісти
Статью прочитай и погугли арбитраж трафика
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17.08.2024 17:23 Відповісти
насосав, а що, завидки беруть, але "слово пацана" не попускає?
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17.08.2024 22:29 Відповісти
lamborghini в окопах дуже допомогає! Нове озброєння!
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17.08.2024 15:01 Відповісти
гандон так багато ..донатив.. за що ??? так же не можна --- от **** гнида куди ти ..донатив.. падла?
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17.08.2024 17:38 Відповісти
Які ж ви довірливі
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19.08.2024 09:23 Відповісти
Мальчик на фото був в трусіках чи нє?
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17.08.2024 22:48 Відповісти
Скоро дізнаємось залежно від того скільки бабла він дасть на зелений общак
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18.08.2024 22:17 Відповісти
Це ж той гівнюк, що у Варшаві зі своїми дружками залатаямаладьож розміщали на елітних тачках, що, зрештою, призвело до ДТП. "Рекламували" українців, показуючи полякам, як наші живуть.
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02.09.2024 21:05 Відповісти

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