ICC Ukraine закликала Кабмін знизити тарифи на вантажні перевезення залізницею: вони зросли в рази

"Укрзалізниця" має можливість знизити тариф на вантажні перевезення, а не підвищувати його.

Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Інтерфакс-Україна.

У своєму листі ICC Ukraine вказує, що підвищення залізничних вантажних тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження. До того ж, постійні збитки "Укрзалізниці" генерують не перевезення вантажів, а постійне зростання витрат компанії і некомпетентність її менеджменту.

"У серпні 2021 - січні 2022 років монопольні тарифи для вантажів були збільшені у 2,4 раза до рівня на початок 2021 року. Для порівняння: у Канаді тарифи на вантажні залізничні перевезення за період з 1988 по 2021 рік (тобто за 33 роки!) зросли сумарно на +43%, а в США на 72%. Цей необґрунтований стрибок тарифів в Україні створює серйозний тиск на бізнес і є неприпустимим у теперішніх умовах", – наголошується у листі.

У Комітеті зауважили: зараз, коли морські порти знову відкриті, експорт значно активізувався, але до довоєнних обсягів ще дуже далеко. Водночас подальше підвищення залізничних тарифів зробить українську продукцію менш конкурентоспроможною на світових ринках і ще більше знизить експортні надходження, що негативно вплине на загальний економічний стан держави.

"З економічної точки зору, необхідно не підвищувати вартість логістики, а навпаки – знижувати її, щоб стимулювати виробництво. Це дозволить залучити більше вантажів на залізницю, зменшити навантаження на автомобільний транспорт і зберегти дорожню інфраструктуру, яка вже зазнала значних руйнувань через війну та переходу частини вантажів з залізниці на дорожні шляхи", – закликають у ICC Ukraine.

Там акцентували, що наразі "Укрзалізниця" має всі можливості не підвищувати тарифи: доходи компанії від вантажних перевезень за перше півріччя 2024 року склали 43 мільярди гривень, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому змінні витрати "Укрзалізниці" складають лише близько чверті її сумарних витрат, тому перевезення додаткової тони будь-якого вантажу приносить залізничній компанії значний маржинальний прибуток.

"Саме тому повним абсурдом є заяви монополіста про те, що причиною його збитків є перевезення "збиткових" вантажів – причиною збитковості можуть бути тільки значні та постійно зростаючі витрати "Укрзалізниці", а також кричуща некомпетентність менеджменту "Укрзалізниці", який не розуміє базових економічних речей, не може нормально вибудувати систему управлінського обліку доходів та витрат залізничного монополіста, приймає хибні рішення та вводять в оману Уряд", – наголосили в ICC Ukraine.

У Комітеті зазначають, що замість підвищення тарифів, "Укрзалізниці" необхідно сфокусуватися на збільшенні вантажної бази, а також розглянути можливість оптимізації постійних витрат та впровадження інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи компанії.

"Просимо вас поширити знижку у розмірі 30% до встановлених тарифів на експортні перевезення всіх видів вантажів (наразі знижка застосовується для сільськогосподарської продукції), та поставити задачу "Укрзалізниці" реалізувати масштабні програми оптимізації витрат та збільшення обсягів перевезень, за рахунок чого знизити вантажні залізничні тарифи протягом 2024-2025 років на 15-20%, що підтримає відновлення економіки та експорту України та посилить конкурентоспроможність самої "Укрзалізниці" в порівнянні з автотранспортом", – додали в ICC Ukraine.

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Як повідомлялося, за підсумками січня - липня 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 103,86 млн тонн вантажів, що на 25,6% більше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас у першому півріччі 2024 року "Укрзалізниця" отримала 3,1 мільярда гривень прибутку, але до кінця року в компанії очікують 2,7 мільярда збитків, розповідав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко. Причини майбутніх збитків у компанії не уточнили, заявивши, що для уникнення збитковості необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення.

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації закликали "Укрзалізницю" зосередитися на пошуку внутрішніх резервів та скоротити операційні витрати, а не перекладати свої фінансові проблеми на бізнес.