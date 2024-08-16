В Україні запустили дашборд для відстеження виконання плану реформ за програмою Ukraine Facility

Міністерство економіки України запустило інформаційну панель (дашборд), створену для моніторингу процесу реалізації плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Інфопанель відтепер доступна на веб-порталі Мінекономіки, а також на сайті, повідомляє пресслужба міністерства.

Тематична інфопанель дозволить уряду, міжнародним партнерам, а також бізнесу та громадськості відстежувати процес виконання індикаторів плану для Ukraine Facility. Зокрема, користувачам доступні фільтри, які дозволяють відображати індикатори відповідно до напрямів, виконавців, термінів реалізації та досягнутого прогресу.

"Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи уряду в цьому процесі. Інфопанель стане особливо корисною для представників громадськості та медіа, які зможуть напряму стежити за ухваленням важливих ініціатив", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для моніторингу ресурс використовує дані, одержані від виконавців заходів в процесі координації виконання плану України.

Як повідомлялося, 13 серпня Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 млрд євро.