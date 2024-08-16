Субота пройде без відключень, але вмикати потужні електроприлади після 16:00 не варто, – "Укренерго"

Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом усієї доби. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 16:00 до 24:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що починаючи із 17 серпня в Україні очікується збільшення споживання електроенергії через спеку, що може призвести до застосовування графіків відключень.

В "Укренерго" також попередили, що через значне підвищення температури повітря і очікуване зростання споживання електроенергії наступного тижня можуть відновити застосування графіків відключень споживачів.

Наразі графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

При чому 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.