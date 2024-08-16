Заводи, спортивна база на квартири: АРМА оголосило конкурси відбір управителів арештованим майном Медведчука

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурси для відбору управителів заарештованими активами підозрюваного в державній зраді екснардепа Віктора Медведчука та пов'язаних із ним осіб.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Зокрема, оголошені конкурси за наступними активами:

спортивна база "Жовтень" у Обухівському районі Київської області.. Розташована в лісній екологічно чистій зоні, поряд із річкою. Має спеціальне місце для паркування яхти;

цегельний завод "Керамбуд" у Львові. Один із найпотужніших виробників цегли на заході Україні, який обладнаний високотехнологічним повністю автоматизованим сучасним німецьким обладнанням;

виробник бетону "Бетонбуд" та будівельне підприємство "Капітал Плаза" у Львівській області;

три квартири в Оболонському районі Києва та приватний будинок із видом на Оболонську набережну.

"Користь державі вже приносять і інші арештовані активи держзрадника, які були передані до АРМА. Зокрема, завдяки ефективному управлінню Нацагентством нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" держбюджет отримав більше 25 млн грн. А передане в управління АРМА АЗС Glusco за вісім місяців 2024 року забезпечило надходження більше 50 млн грн", – розповіла Дума.

Напередодні повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.