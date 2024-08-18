"Укргазвидобування" від початку року видобуло понад 8 мільярдів кубометрів газу. Це вище планових показників

АТ "Укргазвидобування" за січень-липень 2024 року видобуло 8,08 млрд кубометрів товарного газу, що майже на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Затверджуючи на 2024 рік плани компанії, ми закладали показники видобутку товарного газу суттєво більші, ніж фактичний видобуток в минулому році. Нам вдалось не тільки збільшити видобуток, але й перевищити планові показники видобутку. Працюємо далі", – зазначив т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Загалом група "Нафтогаз" за сім місяців цьогороку видобула 8,6 млрд кубометрів газу, що на 7% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.