"Укрзалізниця" цьогоріч скоротила витрати на утримання інфраструктури на 12%

На поточне утримання залізничної інфраструктури в 2024 році "Укрзалізниця" витрачає на 12% менше, ніж у 2021 році (без урахування курсових різниць та амортизації, у співставних цінах).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, "Укрзалізниця" суттєво скоротила споживання енергоресурсів та підвищила ефективність процесів під час діагностики, поточних ремонтів, очищення колій тощо.

Вдалося зменшити на 4% витрати електроенергії та на 12% витрати дизпального під час виконання зазначених робіт.

При цьому витрати на оплату праці становлять понад 70% та залишаються основною складовою витрат на утримання залізничної інфраструктури.

Зазначається, що це відбувається попри скорочення чисельності персоналу протягом останніх двох років на 15% (без урахування впливу військових дій).

"Подальше зниження витрат містить ризики для стабільного функціонування залізничного транспорту, оскільки насамперед пов'язане з чисельністю персоналу та рівнем оплати праці, які досягли своїх мінімальних значень", – зауважили в компанії.

Там підкреслили, що менеджмент "Укрзалізниці" вживає заходів для збільшення доходів працівників компанії та, відповідно, збереження кваліфікованих кадрів, завдяки чому протягом 2023-2024 років вдалося відновити динаміку росту заробітних плат понад темпи інфляції.

Однак рівень заробітної плати все ще на 10% нижчий від середнього по промисловості України, а по окремих дефіцитних та критичних для залізничного транспорту професіях (енергетики, машиністи та інші) значно відстає від ринкового рівня провідних видобувних, енергетичних та металургійних підприємств.

"Укрзалізниця" в 2024 році планує відремонтувати майже 1200 км колій.

Раніше повідомлялося, що в липні АТ "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат, попри покращення операційної ефективності у порівнянні минулим роком.

Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік, він передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. В компанії планують їх покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів.