"Росатом" наповнює бюджет Росії завдяки дочірній компанії в Нідерландах

Російська державна компанія "Росатом" завдяки дочірній компанії в Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи російському бюджету, відтак і фінансування війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі нідерландського NOS, передає Європейська правда.

Нещодавно опублікований річний звіт дочірньої компанії "Росатому" в Нідерландах Uranium One засвідчує, що прибутки від діяльності цієї компанії опиняються в Росії та наповнюють російський бюджет на сотні мільйонів євро.

"Росатом" поки не потрапив під європейські санкції, попри його безпосередню роль в окупації Росією Запорізької АЕС – через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від нього.

Через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини в Казахстані й Танзанії, звідки виручка надходить до Нідерландів, а далі – до Росії.

У 2022 році дочірня компанія заявила прибуток на 222 млн євро, з яких десятки мільйонів були переказані "Росатому". Значну частку доходів забезпечують також торгівля ураном та інша діяльність.

"Росатом" у 2022 році, за офіційними даними, заплатив до російського бюджету податки на 3,1 млрд євро.

У червні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що запровадження санкцій проти "Росатома" может мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки багато світових країн залежать від росйських технологій у цій сфері.

До того повідомлялося, що російська держкорпорація "Росатом" збільшила виторг від своїх операцій за кордоном у 2023 році до рекордних $16 млрд.