Українці все менше надають перевагу бензиновим авто. Які моделі найпопулярніші

У липні українці поповнили свої автопарки 2,4 тис. новими авто з бензиновими двигунами. Стільки ж бензинових автомобілів придбали в липні минулого року

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

До п’ятірки лідерів серед моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:

Mazda CX5 – 147 авто;

KIA Sportage – 137;

Skoda Octavia – 119;

Suzuki SX4 – 100;

Hyundai Tucson – 99.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові – понад 9,5 тис. одиниць. Їх середній вік становив 9,6 року

Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими авто стали:

Volkswagen Golf – 508 одиниць;

Volkswagen Tiguan – 447;

Audi Q5 – 430;

Nissan Rogue – 371;

Auudi A4 – 364.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

При цьому попит на гібридні легкові авто (HEV i PHEV) виріс на 56%.