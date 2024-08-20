Українці все менше надають перевагу бензиновим авто. Які моделі найпопулярніші
У липні українці поповнили свої автопарки 2,4 тис. новими авто з бензиновими двигунами. Стільки ж бензинових автомобілів придбали в липні минулого року
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
До п’ятірки лідерів серед моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:
- Mazda CX5 – 147 авто;
- KIA Sportage – 137;
- Skoda Octavia – 119;
- Suzuki SX4 – 100;
- Hyundai Tucson – 99.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові – понад 9,5 тис. одиниць. Їх середній вік становив 9,6 року
Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими авто стали:
- Volkswagen Golf – 508 одиниць;
- Volkswagen Tiguan – 447;
- Audi Q5 – 430;
- Nissan Rogue – 371;
- Auudi A4 – 364.
Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.
При цьому попит на гібридні легкові авто (HEV i PHEV) виріс на 56%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль