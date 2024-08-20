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Українці все менше надають перевагу бензиновим авто. Які моделі найпопулярніші

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У липні українці поповнили свої автопарки 2,4 тис. новими авто з бензиновими двигунами. Стільки ж бензинових автомобілів придбали в липні минулого року

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

До п’ятірки лідерів серед моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:

  • Mazda CX5 – 147 авто;
  • KIA Sportage – 137;
  • Skoda Octavia – 119;
  • Suzuki SX4 – 100;
  • Hyundai Tucson – 99.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові – понад 9,5 тис. одиниць. Їх середній вік становив 9,6 року

Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими авто стали:

  • Volkswagen Golf – 508 одиниць;
  • Volkswagen Tiguan – 447;
  • Audi Q5 – 430;
  • Nissan Rogue – 371;
  • Auudi A4 – 364.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

При цьому попит на гібридні легкові авто (HEV i PHEV) виріс на 56%.

Автор: 

авто (4123) продаж (2064)


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