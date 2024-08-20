Фонд держмайна виставив на приватизацію інститут, який проєктував великі машинобудівні заводи України

Фонд державного майна виставив на онлайн-торги Український державний інститут по проєктуванню заводів важкого машинобудування.

Про це повідомив очільник Фонду Віталій Коваль у Telegram.

Аукціон відбудеться 27 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лоту становить 1,5 млн грн (без ПДВ).

Зазначається, що Інститут розташований в Салтівському районі Харкова, неподалік станції метро "Захисників України". До його складу входять:

чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом (4906,9 кв. м);

гараж спецмашин (217,7 кв. м) +2 одиниці транспортних засобів;

сарай (46,1 кв. м);

склад металу (153,4 кв. м);

1 807 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, техніка тощо).

Загальна площа нерухомості сягає 5 324,1 кв. м.

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Як додав Коваль, на сьогодні підприємство, що спеціалізується на діяльності у сфері архітектури, має лише двох штатних працівників, тоді як у 2021 році їх було 21.

"Також є накопичена кредиторська заборгованість у розмірі 3,63 млн грн. Саме тому приватизація інституту – важлива. Вона відкриває можливості для ефективного використання нерухомості, розвитку бізнесу, виведення підприємства з кризи та створення нових робочих місць", – наголосив він.

ДП "Укрдіпроважмаш" займається виробничою, науково-технічною, дослідною і комерційною діяльністю в галузі виробництва науково-технічної продукції та інших інжинірингових послуг.

Інститут має 80-ти річний досвід в проєктуванні об’єктів машинобудування та може виконувати, як комплексні проєкти для об’єктів промисловості – від важкого, транспортного та енергетичного машинобудування – до різноманітних виробничих цехів та ділянок спеціалізованого напрямку.

Зокрема, за проєктами інституту в Україні побудували такі заводи, як ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", ВАТ "Енергомашспецсталь", ВАТ "Азовмаш", НВО "Турбоатом" та інші.

Як повідомлялося, 16 серпня Фонд державного майна провів аукціон із продажу так званого "будинку з градусником" у Харкові – ЄМК Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень. Це був перший у місті лот, який виставили на приватизацію від початку повномасштабного вторгнення.