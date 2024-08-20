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Новини
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Фонд держмайна виставив на приватизацію інститут, який проєктував великі машинобудівні заводи України

аукцион

Фонд державного майна виставив на онлайн-торги Український державний інститут по проєктуванню заводів важкого машинобудування.

Про це повідомив очільник Фонду Віталій Коваль у Telegram.

Аукціон відбудеться 27 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лоту становить 1,5 млн грн (без ПДВ).

Зазначається, що Інститут розташований в Салтівському районі Харкова, неподалік станції метро "Захисників України". До його складу входять:

  • чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом (4906,9 кв. м);
  • гараж спецмашин (217,7 кв. м) +2 одиниці транспортних засобів;
  • сарай (46,1 кв. м);
  • склад металу (153,4 кв. м);
  • 1 807 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, техніка тощо).

Загальна площа нерухомості сягає 5 324,1 кв. м.

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Як додав Коваль, на сьогодні підприємство, що спеціалізується на діяльності у сфері архітектури, має лише двох штатних працівників, тоді як у 2021 році їх було 21.

"Також є накопичена кредиторська заборгованість у розмірі 3,63 млн грн. Саме тому приватизація інституту – важлива. Вона відкриває можливості для ефективного використання нерухомості, розвитку бізнесу, виведення підприємства з кризи та створення нових робочих місць", – наголосив він.

ДП "Укрдіпроважмаш" займається виробничою, науково-технічною, дослідною і комерційною діяльністю в галузі виробництва науково-технічної продукції та інших інжинірингових послуг.

Інститут має 80-ти річний досвід в проєктуванні об’єктів машинобудування та може виконувати, як комплексні проєкти для об’єктів промисловості – від важкого, транспортного та енергетичного машинобудування – до різноманітних виробничих цехів та ділянок спеціалізованого напрямку.

Зокрема, за проєктами інституту в Україні побудували такі заводи, як ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", ВАТ "Енергомашспецсталь", ВАТ "Азовмаш", НВО "Турбоатом" та інші. 

Як повідомлялося, 16 серпня Фонд державного майна провів аукціон із продажу так званого "будинку з градусником" у Харкові – ЄМК Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень. Це був перший у місті лот, який виставили на приватизацію від початку повномасштабного вторгнення.

Автор: 

приватизація (1347) Харків (729) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+8
"Вона відкриває можливості для ефективного використання нерухомості, розвитку бізнесу..." Джерело: https://biz.censor.net/n3505619

ТРЦ, нічний клуб, казино, бордель - оце розвиток "бізнесу"!
А не оті ваші "НДіПро" для лохів.
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20.08.2024 11:50
+7
заводи ж Україні не потрібні. і взагалі нічого при цій владі не потрібно - тільки розпродаж України з молотка
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20.08.2024 11:37
+6
1,5 млн - це вартість 2х кімнатної квартири, а тут понад 5 тис м2????
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20.08.2024 11:49
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заводи ж Україні не потрібні. і взагалі нічого при цій владі не потрібно - тільки розпродаж України з молотка
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20.08.2024 11:37 Відповісти
а є кому проектувати? Їх навчили?
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20.08.2024 12:39 Відповісти
звісно є !!! не всі ж дебіли, що з 3 классами поїхали клубнічку собирать в Польщу (та ще й дуже пишаються цим)
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20.08.2024 12:44 Відповісти
а ти в чому спеціаліст? Бо бачу в тебе люди тільки на дві катергорії діляться
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20.08.2024 13:46 Відповісти
1,5 млн - це вартість 2х кімнатної квартири, а тут понад 5 тис м2????
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20.08.2024 11:49 Відповісти
"Вона відкриває можливості для ефективного використання нерухомості, розвитку бізнесу..." Джерело: https://biz.censor.net/n3505619

ТРЦ, нічний клуб, казино, бордель - оце розвиток "бізнесу"!
А не оті ваші "НДіПро" для лохів.
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20.08.2024 11:50 Відповісти
Зелений туман війни.
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20.08.2024 11:56 Відповісти
чому туман і чому зелений?
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20.08.2024 12:37 Відповісти
стратегическое предприятие? так сразу АЭС продавайте
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20.08.2024 12:35 Відповісти
Енергоатом, до якого входять АЕС, вже продали.
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20.08.2024 12:48 Відповісти
Розпродаж України з молотка... Навіть стратегічних підприємств більше нема - все продано. в т.ч і Енергоатом.
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20.08.2024 12:46 Відповісти
ГІПРОСПЕЦАВТОТРАНС.У Львові цей науково-дослідний інститут знаходився на розі вулиці Зеленої і колишньої пплощі Галана.На початку вісімдесятих я там працював рік.Чим займався - до цього часу не знаю.Знаю що кожну годину виходив курити на сходи з десятком таких же бєздєльніків як сам,пам"ятаю у відділі було тридцять чоловік,з яких працювало дві-три баби...Вони і тягнули всю роботу на собі,причому легко,не напружуючись...При тому всьому був дуже строгий пропускний режим і страшенна секретність...Я рік там витримав і втік,а ви ще питаєте чому совок розвалився...А,забув,на кожних зборах там теж любили повторювати що "аналогов нєт"...
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20.08.2024 13:24 Відповісти
Звичайна схема, довести до зубожіння, а потім приватизувати за копійки. А потім дурні запитання - де наші ракети.
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20.08.2024 13:31 Відповісти
"Фонд державного майна виставив на онлайн-торги ...." Там ще повинні бути такі слова - "а також прийнято рішення про припинення підготовки інженерів машинобудівних спеціальностей в українських технічних університетах."
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20.08.2024 13:56 Відповісти

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