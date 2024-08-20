Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у п’яти областях

Станом на ранок 20 серпня, внаслідок ворожих обстрілів в Україні є знеструмлення у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що загалом через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів.

Зокрема, через обстріли є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Водночас із технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині.

Як додали в "Укренерго", споживання електроенергії в країні продовжує зростати. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України.

Відтак, через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня російські військові завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Сумській області, унаслідок чого понад 18,5 тисячі людей залишилися без світла.