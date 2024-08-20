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Новини
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Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у п’яти областях

електроенергія,леп

Станом на ранок 20 серпня, внаслідок ворожих обстрілів в Україні є знеструмлення у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що загалом через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів.

Зокрема, через обстріли є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Водночас із технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині.

Як додали в "Укренерго", споживання електроенергії в країні продовжує зростати. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України.

Відтак, через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня російські військові завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Сумській області, унаслідок чого понад 18,5 тисячі людей залишилися без світла.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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..на один кондиціонер "АлігархА" припадає з 50 звичайних холодильників.. свій холодильник на дачі присадив на "ніЯку" сонячну панель - але вона, 150ватна, тягне і зараз споживання від зеленської мережі (в приципі усі весну-осінь) - по-нулях у світлий день..
"подяка" тормознутій-мародерській зеленій владі гнидьманцевих-галу-щенків-стефанчуків, яка береже нас від ********, давно доступних, технологій, якщо не отримає "на лапу кеш чи біткоїн".. майже половина моїх панелей - то вітчизняній, Український "квазар", з виробництвом на Сирці (не знаю чи живе воно зараз ).. перша панель куплена ще з 13 років і "тягне без провисань", точно не гірше за свіжіщі китайські..
Зєля - зло, антиукраїнське-ніяке-совкове, з її коханцями дермаками-арагнідами-гнидьманцевими-************... живемо, як наголосували дебіли-мрійники..
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20.08.2024 12:11 Відповісти

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