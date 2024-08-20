Гривня впала до нового рекорду щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара та знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 серпня, на рівні 41,3459 грн/$, порівняно із 41,3027 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 21 копійку – до 45,8195 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 45,6085 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.