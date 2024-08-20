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Гривня впала до нового рекорду щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

гривня,доллар,курс,гривна,валют

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара та знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 серпня, на рівні 41,3459 грн/$, порівняно із 41,3027 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 21 копійку – до 45,8195 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 45,6085 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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Війна. Євро вже по 45, а скоро буде і долар по 45. Все, про що ми вас, зєбілів тупорилих і попереджали.
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20.08.2024 16:21 Відповісти
В кацапіі теж війна і шо .... нацбанк сам(владі вигідно) завалює гривню . Чим більший курс тим більше позакривають дирки.
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20.08.2024 16:32 Відповісти
Люблю наблюдать, как "мудрый народ73%", который страшно страдал при проклятом Порошенко, теперь наслаждается жизнью при весельчаке Зеленском.
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20.08.2024 17:26 Відповісти
Тому шо це кацап
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21.08.2024 01:13 Відповісти

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