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Новини
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Молочний бізнес підтримує запуск програми "Національного кешбеку"

Молочна продукція у магазинах

Підприємства, які входять до Спілки молочних підприємств України, вітають запуск програми "Національний кешбек", у межах якої покупці української продукції зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зазначається, що українські молокозаводи зараз працюють у надважких умовах, але попри всі складнощі та загрози, продовжують свою роботу, забезпечують робочі місця і сплачують податки.

Тож, купуючи їх продукцію, український споживач підтримує економічну стійкість підприємств, адже це сприяє наповненню бюджету, з якого забезпечується підтримка наших військових, наголосили в СМПУ.

"Вдячні за цю ініціативу, здійснювану урядом під патронатом президента і направлену на підтримку як вітчизняних виробників, так і наших громадян", – підкреслили у Спілці молочних підприємств.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів. Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Автор: 

молоко (287) Новини компаній (3348) кешбек (51)


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Мої гроші за молочну продукцію йшли й далі ітимуть бабці на базарі, а не "державі"!
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20.08.2024 17:22 Відповісти
Ім мало фермерів і простих селян грабувати, тепер ще і державу хочуть?
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20.08.2024 18:09 Відповісти

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