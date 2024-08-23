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Новини
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В Україні почала дешевшати капуста. Але ціни все одно майже вчетверо вищі, ніж торік

капуста

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на білокачанну капусту. Зокрема, українські господарства готові відвантажувати білокачанну капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані експертів проєкту EastFruit

За словами самих виробників, погода цього сезону не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти. За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару.

Слід зазначити, що починаючи з середини липня місяця поточного року, білокачанна капуста на внутрішньому ринку України поступово дорожчала, що було пов’язано з недостатньою пропозицією продукції від місцевих виробників. Ті, своєю чергою, пояснювали зменшення пропозиції спекотною та посушливою погодою, яка утримувалася практично на всій території України до кінця другого місяця літа.

Водночас, попри зниження цін, білоголова капуста в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому в 3,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, в Україні знову здорожчали тепличні огірки. Ціни на них у понад 2 рази вищі за минулорічні

Автор: 

продукти (730) ціни (3437)


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Топ коментарі
+7
Прикольно. У порівняльній таблиці про борщ, капуста вартує 9грн в Україні та 28грн в Польщі, але виявляється, що по факту капуста вартує 30грн в Україні. Навіть дорожче Польщі...
І при цьому розповідають про дешевший борщ у два рази.
Висновок: Україна, - країна наї...лова!!!
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23.08.2024 21:25
+6
мікола янавіч, ти лі - чьо лі????😲😲
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23.08.2024 20:21
+5
Капуста в роздріб 34-35, а картопля 18-19 грн. Приріст 300%
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23.08.2024 20:52
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мікола янавіч, ти лі - чьо лі????😲😲
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23.08.2024 20:21 Відповісти
Новини з ОПИ!
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23.08.2024 20:56 Відповісти
У меня такая капуста где то $1.6-1.8 за кг, правда на весь супермаркет кочанов 5-10 лежит.
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23.08.2024 20:33 Відповісти
Бідненький!
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24.08.2024 09:25 Відповісти
Треба ж дбати про панські статки!
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23.08.2024 20:36 Відповісти
Скоро и картоха с морковкой начнёт дешеветь. Сезонный фактор эта история называется . Что там Натаха Мосейчук с борщём молчит? Интерсно цену борща узнать при Зеленском и Порошенко.
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23.08.2024 20:41 Відповісти
азиров вспомнился....
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23.08.2024 20:46 Відповісти
Капуста в роздріб 34-35, а картопля 18-19 грн. Приріст 300%
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23.08.2024 20:52 Відповісти
Прикольно. У порівняльній таблиці про борщ, капуста вартує 9грн в Україні та 28грн в Польщі, але виявляється, що по факту капуста вартує 30грн в Україні. Навіть дорожче Польщі...
І при цьому розповідають про дешевший борщ у два рази.
Висновок: Україна, - країна наї...лова!!!
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23.08.2024 21:25 Відповісти
Трохи не так. Зелена шобла продовжує найо*увати своїх виборців.
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24.08.2024 09:28 Відповісти
Це навіть не смішно. Цензор, ви дійсно вважаєте, що українці переймаються ціною на капусту?
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24.08.2024 01:21 Відповісти
А чому ні? А цибулю по 8 гривень, за яку волали зебільні виборці, то було цікаво?
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24.08.2024 16:28 Відповісти
Вже п'ять рокі, як піднялися ціна на все, взлітають, як скажені!
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24.08.2024 16:27 Відповісти

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