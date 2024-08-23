В Україні почала дешевшати капуста. Але ціни все одно майже вчетверо вищі, ніж торік

Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на білокачанну капусту. Зокрема, українські господарства готові відвантажувати білокачанну капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані експертів проєкту EastFruit

За словами самих виробників, погода цього сезону не найкращим чином позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти. За обставин, що склалися, фермери готові надавати знижки для покупців, намагаючись тим самим прискорити реалізацію некондиційного товару.

Слід зазначити, що починаючи з середини липня місяця поточного року, білокачанна капуста на внутрішньому ринку України поступово дорожчала, що було пов’язано з недостатньою пропозицією продукції від місцевих виробників. Ті, своєю чергою, пояснювали зменшення пропозиції спекотною та посушливою погодою, яка утримувалася практично на всій території України до кінця другого місяця літа.

Водночас, попри зниження цін, білоголова капуста в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому в 3,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, в Україні знову здорожчали тепличні огірки. Ціни на них у понад 2 рази вищі за минулорічні