На День незалежності України відключень світла не планується, – "Укренерго"
Завтра, 24 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково, нагадали в компанії.
Як повідомлялося, Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.
В "Укренерго" наголосили, що експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.
"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", – запевнили в компанії.
Також 23 серпня після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива 23 серпня до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть системі ще 1000 МВт потужності та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.
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