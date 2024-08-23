На День незалежності України відключень світла не планується, – "Укренерго"

Завтра, 24 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково, нагадали в компанії.

Як повідомлялося, Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

В "Укренерго" наголосили, що експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", – запевнили в компанії.

Також 23 серпня після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива 23 серпня до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть системі ще 1000 МВт потужності та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.