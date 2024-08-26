У Житомирі повністю призупинено водопостачання
Через знеструмлення міста внаслідок ракетної атаки, у Житомирі призупинено водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба "Житомирводоканалу".
"Унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", – йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо відновлення водопостачання компанія пообіцяла надати згодом.
Як повідомллося, зранку 26 серпня внаслідок масованих ворожих ударів у Києві також фіксують проблеми з водопостачанням. Зокрема, наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль