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У Житомирі повністю призупинено водопостачання

вода

Через знеструмлення міста внаслідок ракетної атаки, у Житомирі призупинено водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба "Житомирводоканалу".

"Унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання Житомира", – йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо відновлення водопостачання компанія пообіцяла надати згодом.

Як повідомллося, зранку 26 серпня внаслідок масованих ворожих ударів у Києві також фіксують проблеми з водопостачанням. Зокрема, наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Автор: 

Житомир (153) водопостачання (204) вода (235)


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