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Новини
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В "Укренерго" пояснили, із чим пов’язані аварійні відключення світла

світло

Аварійні відключення світла пов'язані з превентивними заходами для підтримання балансу енергосистеми, а також із пошкодженням енергетичного обладнання в низці областей.

Про це під час брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"Протягом двох годин після завершення тривоги, коли з'явиться можливість обстежити наслідки комбінованої атаки, ми краще розумітимемо стан справ в енергосистемі, й можна буде зорієнтувати споживачів щодо термінів відновлення енергопостачання", – наголосив він.

За його словами, офіційного повідомленя "Укренерго" слід очікувати орієнтовно після обіду.

Водночас Бойко пояснив, що під час атаки були обмеження з видачі потужності з електростанцій, зокрема атомних.

"Були нюанси, пов'язані з обмеженням видачі потужності, зокрема з атомних станцій. Одним із наслідків цього є те, що світло є не у всіх", – сказав він.

Радник прем’єра наголосив, що навіть попередній аналіз ракетно-дронової атаки та кількості засобів ураження свідчить про те, що це була одна з наймасованіших атак росіян по Україні.

"За повідомленнями з регіонів, є багато нюансів, пов'язаних із пошкодженням енергообладнання. Ця атака охопила всю територію України. Практично у всій Україні аварійні відключення", – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

Бойко Юрій (68) електроенергія (4234) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+6
Дурний піп та дурна його молитва. Розкажіть Укренерго народу України, як при недостачі 9ГВт електроенергії, вдається ще експортувати її за кордон.
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26.08.2024 13:11
+4
Своїми заявами галущенко натякав кацапам,що світло буле,якщо не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру.
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26.08.2024 13:00
+3
Співпадіння - не думаю. Це вже не вперше, коли після подібних заяв відбувається масований обстріл енергетичної інфраструктури
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26.08.2024 13:03
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Зимой света не будет по 15-20 часов в день, это уже всем очевидно!
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26.08.2024 12:40 Відповісти
Доживемо - побачимо , а зарані чого шуміти .
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26.08.2024 18:23 Відповісти
Своїми заявами галущенко натякав кацапам,що світло буле,якщо не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру.
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26.08.2024 13:00 Відповісти
та да бачимо вже цi превентивні заходи судячи з відео які вже зявилися у пабліках
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26.08.2024 13:02 Відповісти
Співпадіння - не думаю. Це вже не вперше, коли після подібних заяв відбувається масований обстріл енергетичної інфраструктури
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26.08.2024 13:03 Відповісти
Дурний піп та дурна його молитва. Розкажіть Укренерго народу України, як при недостачі 9ГВт електроенергії, вдається ще експортувати її за кордон.
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26.08.2024 13:11 Відповісти
Ти переплутав знищену генерацію з її дефіцитом у години пік . Знищена генерація - це як гроші у твоїй заначці - є то добре , але і без них якось проживеш якщо нова машина не пече , а дефіцит - це коли ти між люди вийшов пивка попити , а в кишені пусто і позичити немає у кого ((
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26.08.2024 18:27 Відповісти
досить цікаві обмеження коли в межах одного невеликого міста у когось є світло постійно, а у інших немає. Рубільнік перемкнути можете?
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26.08.2024 13:19 Відповісти
Нам дали світло , але на скільки ?
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26.08.2024 14:21 Відповісти
Суцільна локшина...
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26.08.2024 14:31 Відповісти
Нема подачі електроенергії українцям, то фігня, головне щоб електроенергія йшла на експорт, 35°-ти градусна спека, обстріл енергооб'єктів України сьогодні, не повинна впливати на набивання карманів ахмєтки, галущенка та різних єврєїв тіпа "кудріцьких"! Українці і без світла виживуть, перевірено раніше зеленопліснявою владою! Головне- КАРМАНИ! 🤬
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26.08.2024 14:43 Відповісти
Життєво назріла потреба у дзеркальному знищенню цивільної інфраструктури маськви, пітера, кацапських міст з військовими летовищами та місцями запуску по Україні ракет та дронів. Це вирішить проблему української енергетики.
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26.08.2024 20:07 Відповісти
Угорщина,Румунія,Польша,Молдова,Словакія стабільно отимують електроенергію бо платят евро і Ахметов має хороший гешефт.
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26.08.2024 21:18 Відповісти
Головне щоб експорт електроенергії в Європу працював як швейцарський годинник а бидло в Україні все стерпить. Зелена пліснява пожирає державу з середини.
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26.08.2024 21:19 Відповісти

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