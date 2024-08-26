Вінниця знову залишилися без водопостачання через проблеми з електроенергією

У Вінниці через аварійні відключення електропостачання внаслідок масованої ракетної атаки росіян зупинилися всі водопровідні станції.

Про це повідомляє пресслужба "Вінницяоблводоканалу".

"Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з Центральною станцією Вінниці", – йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що наразі бригати виїхали у місто, аби спускати повітря з системи водопостачання і відкривати запірну арматуру.

"Ми намагаємся відновити живлення. Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск", – додали у водоканалі.

Там пояснили, що через зупинку головної водопровідної станції міста (вона заживлена через високовольтні лінії і переключити її на генератор неможливо), вимушено зупинили менші станції, щоб зберегти воду в резервуарах чистої води.

"Якби ми цього не зробили, то відновлювали б потім водопостачання по всій Вінниці багато годин поспіль… Нам потрібно 2-3 години часу, щоб вийти на робочий тиск, стабілізуватися й повернути всім і воду, і тиск", – додали у водоканалі.

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Як повідомлялося, внаслідок російської масованої атаки у частині міст України є перебої з електропостачанням та водою. У Вінниці через аварійні відключення електроенергії вранці 26 серпня призупинялося водопостачання двох мікрорайонів міста.

У Житомирі частину водопровідних насосних станцій підключали до генераторів, зараз подачу води відновлюють.



