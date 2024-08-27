"Національний кешбек". В Україні запустили реєстрацію виробників на участь у програмі

Із 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал "Дія".

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва.

Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі.

"Вже незабаром стартує реєстрація споживачів. І розпочнеться етап бета-тестування, коли споживачі вже зможуть купувати товари і їм нараховуватиметься кешбек. Для цього заохочуємо виробників додавати свої товари. Таким чином вже з початку вересня на їхні товари можна буде отримати 10% компенсації вартості", – зазначила Свириденко.

Як виробникам стати учасником програми

увійти на портал diia.gov.ua;

перейти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" та обирати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";

авторизуватися електронним підписом;

ознайомитися з умовами програми;

підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію: повна назва, коротка назва, EAN – унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації; брендова назва

підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи – 28 серпня.

Продавцям, щоб стати учасниками програми "Національний кешбек", необхідно:

подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія.

зайти у розділ "Бізнес", потім – "Підприємництво" і обрати Перелік продавців.

заповнити форму і вказати дані про підприємство. До заявки потрібно додати: перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID, перелік адрес, де продається товар, банк, сайт, бренд.

перевірити заяву, підписати електронним підписом

"Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. В програмі можуть брати участь торгові мережі та магазини, в тому числі онлайн-магазини, які є на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків. Також продавцю потрібно налаштувати РРО, аби фіскальний чек містив штрих-код товару", – уточнила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як споживачам стати учасником програми

Реєстрація споживачів програма "Національний кешбек" стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку "Дія" потрібно обрати послугу "Національний кешбек", де необхідно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку – 3 тис. грн за місяць. Ці кошти громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"