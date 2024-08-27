Суд другий тиждень не може обрати запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Кириленку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) утретє не обрав запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Через участь адвоката в іншому судовому процесі засідання у справі очільника АМКУ перенесли на завтра, 28 серпня, повідомляє Суспільне.

На першому засіданні 15 серпня прокурори САП просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн гривень.

Прокурорка САП Валентина Гребенюк зауважила, що Кримінально-процесуальний кодекс передбачає обрання запобіжного заходу у 72-годинний термін. Вона припускає, що затримка у справі очільника АМКУ може бути пов'язана із завантаженістю слідчого судді.

Представниця САП уточила, що сьогодні суд закінчив дослідження доказів сторони обвинувачення на обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу. Завтра, після дослідження доказів сторони захисту, будуть виступи в дебатах щодо цього клопотання. Там прокуратура підсумує подані раніше докази та узагальнить інформацію в цій справі.

Своєю чергою Павло Кириленко повідомив, що продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету. На час слідства його не відсторонювали від роботи.

У чому звуинуваючть голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Дані про ці активи він у своїх деклараціях приховав.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.