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Державний енерготрейдер ЕКУ створить ще одну компанію за кордоном

електроенергія,електрика,світло,леп

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" планує створити дочірнє підприємство у Молдові.

Наразі українсьа компанія оголосила тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації дочірнього підприємства в Республіці Молдова, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість послуг – 3,2 млн грн. Пропозиції приймаються до 2 вересня.

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Як повідомлялося, у травні "ЕКУ" вже уклала договір з компанією "Кінстеллар Україна" на юридично-консультаційні послуги щодо реєстрації дочірнього підприємства у Словаччині.

У серпні "Енергетична компанія України" заснувала компанію "ЕКУ Пауер" в Україні.

Автор: 

Молдова (581) електроенергія (4235) ЕКУ (15)


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