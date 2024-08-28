Державний енерготрейдер ЕКУ створить ще одну компанію за кордоном
Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" планує створити дочірнє підприємство у Молдові.
Наразі українсьа компанія оголосила тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації дочірнього підприємства в Республіці Молдова, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.
Очікувана вартість послуг – 3,2 млн грн. Пропозиції приймаються до 2 вересня.
Як повідомлялося, у травні "ЕКУ" вже уклала договір з компанією "Кінстеллар Україна" на юридично-консультаційні послуги щодо реєстрації дочірнього підприємства у Словаччині.
У серпні "Енергетична компанія України" заснувала компанію "ЕКУ Пауер" в Україні.
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