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Новини
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Гривня продовжує зміцнюватися: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

валюта

Курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичного мінімуму щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 29 серпня, на рівні 41,2508 грн/$, порівняно із 41,3008 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 22 копійки – до 45,8791 грн за євро. У вівторок, 27 серпня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2163) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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Укріплюється... ***********! Досить з нас цієї народної банкірської гри у бірюльки!
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28.08.2024 16:20 Відповісти
Оскільки є новина про укріплення значить завтра-післязавтра знову полетить вниз))) це вже дуже легко
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28.08.2024 16:27 Відповісти
Щоб гривня дійсно укріплювалася, треба виробляти товари з високою додатковою вартістю, а не торгуаати тим, що з землі виколупали, і травити балачки.

А зараз ми спостерігаємо штучні маніпуляції з націоналтною валютою, а не природній стан речей.
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28.08.2024 16:30 Відповісти
У зеленой власти все по совковому: надои становятся больше удоев потому что в надоях есть слово "надо". А если серьезно, то как она может укрепляться если вся западная финансовая помощь нагло и преступно разворовывается?
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28.08.2024 16:48 Відповісти
Ну не одразу, а з моменту потрапляння у бюджет.

Тобто, все, що іде не под конкретну ціль з звітами по кожній копійці, а на укріплення економіки України, росходиться по кишеням потужних менеджерів ОП та підконтролтних їм міністерств.

ЗЄ ж казав в інтерв'ю західним ЗМІ, що влада ******* гроші виключно з бюджету України.
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28.08.2024 16:59 Відповісти
А что это меняет? Инвесторы все это прекрасно видят.
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28.08.2024 17:05 Відповісти

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