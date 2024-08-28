Польща почала ремонт на пункті пропуску "Шегині", це ускладнить проходження кордону

Польща 28 серпня об 11:00 розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Шегині". Сьогодні об 11:00 польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Через це може сповільнитися рух у напрямку смуг руху для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (в'їзд у Республіку Польща)", – сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що зараз роботи проводяться на вантажному напрямку, та попросили громадян за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин.