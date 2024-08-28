В Україні зроблять обов’язковим страхування низки об’єктів від воєнних ризиків

В Україні можуть запровадити обов’язкове страхування певних об’єктів від воєнних ризиків.

Відповідний законопроєкт про створення в Україні системи страхування воєнних ризиків Рада з фінансової стабільності (РФС) підтримала на засіданні 22 серпня, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

"Проєкт передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому", – зазначається у повідомленні.

Стандартизовані страхові продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків, яку створять у формі акціонерного товариства, що перебуває в підпорядкуванні Кабінету міністрів через Міністерство економіки. Державне регулювання та нагляд за діяльністю агенції здійснюватиме Національний банк.

Законопроєкт розробила створена при РФС робоча група, відповідно до умов Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ. Наразі його вже опрацювали фахівці Світового банку, після обговорення з бізнесом законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

Читайте також: Фонд держмайна хоче застрахувати об’єкти приватизації від військових ризиків

Як повідомлялося, Меморандум із МВФ у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав виконання НБУ 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один із них передбачав підготовку регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи воєнного страхування до кінця червня цього року.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.