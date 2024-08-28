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Новини
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В Україні зроблять обов’язковим страхування низки об’єктів від воєнних ризиків

ввп,війна,економіка

В Україні можуть запровадити обов’язкове страхування певних об’єктів від воєнних ризиків.

Відповідний законопроєкт про створення в Україні системи страхування воєнних ризиків Рада з фінансової стабільності (РФС) підтримала на засіданні 22 серпня, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

"Проєкт передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому", – зазначається у повідомленні.

Стандартизовані страхові продукти розроблятиме Державна агенція зі страхування воєнних ризиків, яку створять у формі акціонерного товариства, що перебуває в підпорядкуванні Кабінету міністрів через Міністерство економіки. Державне регулювання та нагляд за діяльністю агенції здійснюватиме Національний банк.

Законопроєкт розробила створена при РФС робоча група, відповідно до умов Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ. Наразі його вже опрацювали фахівці Світового банку, після обговорення з бізнесом законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

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Як повідомлялося, Меморандум із МВФ у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав виконання НБУ 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один із них передбачав підготовку регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи воєнного страхування до кінця червня цього року.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.

Автор: 

Мінфін (2930) НБУ (9266) страхування (668) страхові компанії (272)


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Нова годівничка для чиновників. Хоч-не-хоч, а за страхування копійочка завжди капає, капає, й капає... А її "пиляють", "пиляють" і "пиляють"... Основне - "спригнути" у разі страхового випадку, бо тоді (коли він настане) грошенят, як зазвичай, немає! Уже "розпиляли"! Усі обурені, нардепи галасують, прокурори і слідаки безсилі, хоча всі "в курсі" і "в схемі". От так воно, це бл..во, працює!!!
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28.08.2024 20:00 Відповісти

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