Єдиний російський держбанк із філією у Китаї підвищив комісію за перекази у 35 разів

Російський банк ВТБ – єдиний із державних банків у Росії, який має повноцінну філію у Китаї, – різко підвищив комісії за операціями у юанях.

Філія "ВТБ Шанхай" через менеджерів попередила корпоративних клієнтів про те, що вартість юаневих переказів зросте як для вихідних, так і для вхідних операцій, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела, близькі до сектора міжнародних розрахунків.

Найбільше – у 30-35 разів – зросте комісія за перекази до шанхайської філії ВТБ з інших банків: зараз вона становить 0,17-0,2% суми, а з 1 вересня збільшиться до 6%.

Для власних клієнтів, які переказують гроші між російським та китайським підрозділом ВТБ, банк підвищить комісію на чверть – з 2,5% до 3%. Підвищену комісію встановлено за терміновість операцій. За те, щоб платіж дійшов швидше за 10 днів, доведеться заплатити 4% від суми, а якщо потрібно переказати кошти у термін до 5 днів – 5%.

Комісії у "ВТБ Шанхай", який став головним банком для розрахунків з Китаєм після масового блокування платежів банками з КНР, зростають через складнощі з доступом до юанів, каже один із співрозмовників видання. Він пояснює, що вартість залучення китайської валюти різко зросла, через санкції компаніям дістати її стає проблематично, а курс юаня у Росії вже на 10% відрізняється від світових котирувань.

Справа в тому, що китайські банки, які переказували юані з Росії до Китаю, після внесення "ВТБ Шанхай" до санкційного списку відмовилися від співпраці з ним, розповідали джерела The Moscow Times.

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Як повідомлялося, США запровадили санкції проти шанхайської "дочки" російського ВТБ у червні, разом із з обмеженнями щодо "Московської біржі", через які в Росії зупинилася біржова торгівля доларом та євро. У підсумку переказ коштів за маршрутом ВТБ - "ВТБ Шанхай" - китайський постачальник практично зупинилося, говорили джерела The Moscow Times.

У результаті банку фактично довелося працювати "на зустрічних потоках": він міг переказувати кінцевим одержувачам у Китаї лише ті юані, що надходили на рахунки клієнтів від платежів за російський експорт.

Незважаючи на це, черга на відкриття рахунку у "ВТБ Шанхай" розтягнулася на 3-4 місяці, каже співрозмовник газети "Вєдомості".