Російські провайдери почали самостійно прискорювати YouTube

Російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube. Ці заходи вживаються за умов відсутності офіційних пояснень від регуляторів щодо причин уповільнення роботи сервісу в Росії.

Про це пише Коммерсант із посиланням на джерела телекомунікаційної галузі, передає The Moscow Times.

За даними одного з учасників ринку, такі рішення застосовуються вже d десятках випадків по всій країні. Видання виявило щонайменше два повідомлення від провайдерів фіксованого інтернету в Північно-Західному федеральному окрузі, в яких йдеться, що YouTube на їхніх мережах працює без необхідності використання "додаткових інструментів".

В одному з повідомлень зазначається, що трафік користувачів перенаправляється з російських серверів Google на європейські.

Як зазначається, деякі оператори використовують обхідні шляхи для залучення нових абонентів перед початком активного сезону. Вони розраховують на мінімальні ризики, оскільки офіційної заборони на YouTube немає, що трактується на їхню користь.

Джерело видання в одній з телекомунікаційних компаній погоджується з тим, що в поточній ситуації оператори не несуть відповідальності за використання обхідних інструментів: якщо оператор забезпечить доступ до заборонених соцмереж, це може призвести до штрафу, оскільки вони включені до списку для блокування Роскомнаглядом, на відміну від YouTube.

Раніше повідомлялося, що в Росії після уповільнення YouTube злетіли продажі Wi-Fi-роутерів з VPN-сервісами. Так, у першій половині серпня продаж подібних пристроїв зріс на 40% порівняно з кінцем липня.

Блокування YouTube у Росії

До того стало відомо, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.

Перед цим повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися на 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.

До того три дні поспіль збої зазнавали додатків та онлайн-систем найбільших російських банків, включно зі "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком" і "Россельхозбанком", а 25 липня впала Система швидких платежів Банку Росії, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону.

Також, за даними DownDetector, спостерігалися проблеми з доступом до соцмереж VK і Discord та додатку мережі супермаркетів "Пятерочка".

Середньодобове охоплення YouTube у Росії становить 55,4 млн осіб. Російська влада виношує плани блокування популярного відеохостингу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема тому, що він став головною платформою для опозиційного та антивоєнного порядку денного.

За даними Mediascope, у квітні цього року число росіян старше 12 років, які за останній місяць хоча б раз користувалися YouTube, становило 95,86 млн осіб.

На початку серпня стало відомо, що сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність у Рунеті та відключить облікові записи користувачів із Росії.