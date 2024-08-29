"Нафтогаз" почав купувати газ у ЄС, але розмитнювати його поки що не буде

НАК "Нафтогаз України" починає закупівлю газу у Європі, але не розмитнюватиме його, тому він не вважатиметься імпортом.

Інформацію про закупівлю газу за кордоном у пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили українській редакції Forbes.

В компанії уточнили, що перші постачання газу до України з ЄС відбудуться у вересні 2024 року, але у "Нафтогазі" не вважають закупівлю газу за кордоном імпортом, тому що його не розмитнюватимуть. Закуплений газ закачуватимуть у підземні сховища України на митний склад. Хоча газ буде оплачений, ПДВ за нього "Нафтогаз" не платитиме до моменту розмитнення.

Поки товар не розмитнять, операція не вважатиметься імпортом. Це дозволить "Нафтогазу" зробити запас газу, який можна буде оперативно розмитнити і використати в разі надзвичайної потреби, стверджують у компанії. Зберігати газ у режимі митного складу можна до трьох років.

У "Нафтогазі" додали, що увесь резервний запас придбають за рахунок кредитних коштів ЄБРР на суму 200 млн євро.

"Ціна за кубометр цього газу є комерційною таємницею і вона відрізняється від показників TTF", – зазначили у пресслужбі "Нафтогазу", відмовившись вказати ціну газу.

"Йдеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти банку обсягу блакитного палива, який зберігатиметься у режимі "митний склад" і використовуватиметься виключно за умови виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", – кажуть у пресслужбі "Нафтогазу".

Про те, що "Нафтогаз" почав імпортувати газ, напередодні повідомив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. Він зауважив, що якби "Нафтогаз" почав купувати газ раніше, це б коштувало значно дешевше.

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Як повідомлялося, ще на початку серпня голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов запевняв, що компанія не планує імпортувати газ у цьому році.

Водночас у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, згідно із якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро на створення стратегічних резервів природного газу та підтримку енергетичної безпеки.

"Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв Чернишов.

Водночас він сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ