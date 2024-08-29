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Новини
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"Нафтогаз" почав купувати газ у ЄС, але розмитнювати його поки що не буде

Олексій Чернишов

НАК "Нафтогаз України" починає закупівлю газу у Європі, але не розмитнюватиме його, тому він не вважатиметься імпортом.

Інформацію про закупівлю газу за кордоном у пресслужбі "Нафтогазу" підтвердили українській редакції Forbes.

В компанії уточнили, що перші постачання газу до України з ЄС відбудуться у вересні 2024 року, але у "Нафтогазі" не вважають закупівлю газу за кордоном імпортом, тому що його не розмитнюватимуть. Закуплений газ закачуватимуть у підземні сховища України на митний склад. Хоча газ буде оплачений, ПДВ за нього "Нафтогаз" не платитиме до моменту розмитнення.

Поки товар не розмитнять, операція не вважатиметься імпортом. Це дозволить "Нафтогазу" зробити запас газу, який можна буде оперативно розмитнити і використати в разі надзвичайної потреби, стверджують у компанії. Зберігати газ у режимі митного складу можна до трьох років.

У "Нафтогазі" додали, що увесь резервний запас придбають за рахунок кредитних коштів ЄБРР на суму 200 млн євро.

"Ціна за кубометр цього газу є комерційною таємницею і вона відрізняється від показників TTF", – зазначили у пресслужбі "Нафтогазу", відмовившись вказати ціну газу.

"Йдеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти банку обсягу блакитного палива, який зберігатиметься у режимі "митний склад" і використовуватиметься виключно за умови виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", – кажуть у пресслужбі "Нафтогазу".

Про те, що "Нафтогаз" почав імпортувати газ, напередодні повідомив колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. Він зауважив, що якби "Нафтогаз" почав купувати газ раніше, це б коштувало значно дешевше.

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Як повідомлялося, ще на початку серпня голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов запевняв, що компанія не планує імпортувати газ у цьому році.

Водночас у липні Україна та ЄБРР підписали угоду, згідно із якою "Нафтогаз" отримає 200 млн євро на створення стратегічних резервів природного газу та підтримку енергетичної безпеки.

"Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв Чернишов.

Водночас він сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ

Автор: 

газ (7924) газосховище (618) імпорт (2314) Нафтогаз (3310)


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Н-да ... Це інфа для тих хто у темі - розмитнено-нерозмитнено, неімпорт-імпорт ... заплатимо зараз, а ПДВ колись.
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29.08.2024 11:12 Відповісти
Навесні мене тут не слухали. Це казки що власним видобутком пройдемо зиму. Потрібно було пояснювати про імпорт,про зберігання газу сторонніх компаній.
Зараз ЄС закачує СВІЙ газ. Тому і немає ціни. А Ось коли прирече і будемо вибирати тоді і побачимо.
Добре б було як написав Нафтогаз. Але " одного разу збрехав - хто ж тобі повірить".
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29.08.2024 11:24 Відповісти
Хтось щось купує, звісно купує бо якось платять за той газ з рф яким весь час користується Україна.
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29.08.2024 11:55 Відповісти
Для кого ви цей газ купляєте?Для нас.Кому ви його будете продавати?Нам.Хто буде за нього платити?Ми!Тоді яка комерційна таємниця від нас ціни закупівлі може бути?
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29.08.2024 12:56 Відповісти
Черговий схематоз?
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29.08.2024 13:00 Відповісти
потім хтось його перекупить за 100 гривень, держава сплатить за розмитнення, а продадуть його державі вже по 400. ДЯКУЮ!))))))
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29.08.2024 15:07 Відповісти
Яке цікаве співпадіння - Курська операція, захоплена станція перекачки газу через Україну до ЄС, хтось випадково шмальнув саме по лічильниках газу і ось закупка газу в ЄС, але без розмитнення. Головне ціну купити, а газ є і обналічувати його є кому.
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29.08.2024 15:26 Відповісти

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