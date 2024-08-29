Комітет Гетманцева схвалив законопроєкт для запровадження анонсованої Зеленським програми кешбеку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, рекомендував ухвалити у першому читанні урядовий законопроєкт №11400 "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що таке рішення підтримали 16 членів комітету, двоє утрималися, а сам Железняк голосував проти.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено в рамках реалізації експериментального проєкту з надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського походження в Україні (кешбеку), та на "забезпечення реалізації указу президента від 26.01.2024 № 31/2024 "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

Зокрема, документом пропонується виключити необхідність оподатковувати доходи громадян, отримані в рамках експериментального проєкту щодо запровадження кешбеку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський.

У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.