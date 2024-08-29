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Новини
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Комітет Гетманцева схвалив законопроєкт для запровадження анонсованої Зеленським програми кешбеку

Програма Зроблено в Україні

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, рекомендував ухвалити у першому читанні урядовий законопроєкт №11400 "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що таке рішення підтримали 16 членів комітету, двоє утрималися, а сам Железняк голосував проти.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено в рамках реалізації експериментального проєкту з надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського походження в Україні (кешбеку), та на "забезпечення реалізації указу президента від 26.01.2024 № 31/2024 "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

Зокрема, документом пропонується виключити необхідність оподатковувати доходи громадян, отримані в рамках експериментального проєкту щодо запровадження кешбеку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів 

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. 

У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Автор: 

законопроєкт (1668) Зеленський Володимир (2508) Гетманцев Данило (477) кешбек (51)


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Иначе быть беде

тобто, 73% нікуди не поділись, та у гонитві за вічної та всемогутньою шарою, почне реєструватися в державних реєстрах добровільно.

нагадаю, що б отримати 3 тис грн, треба з'їсти та випити на 30 тис грн.
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29.08.2024 15:08 Відповісти
Тобто на виплати військовим грошей типу нема, треба підвищувати податки, а на забаганки недонаполеона гроші є, на розпил/відкат гроші є?
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29.08.2024 15:09 Відповісти
Кешбек, пля...
Як казав Великий Тарас,

...По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа.
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29.08.2024 15:18 Відповісти
Яку б ***** не анонсував ЗЄ, святий обов'язок його шавок виконувати.

Доречі, Гетманцева теж не можна звільняти, бо він у 2022 вбивав рептилоїдів, коли вас не було у Києві.
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29.08.2024 15:21 Відповісти
За чий рахунок ''свято''?
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29.08.2024 15:23 Відповісти
А де чіткий механізм реалізації ціє програми для людей?
Як, скажімо, умовному Сергію Сергійовичу отримати ці кошти за покупки?
Коротше, куди бігти черги займати аби отримати рахунок на який цей кешбек зараховуватиметься?
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29.08.2024 15:47 Відповісти
скільки вкраїнчикам по губам не води, а вони ще просять
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29.08.2024 17:51 Відповісти
Чергова афера від шахрая, схожого на покидька голобородька
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29.08.2024 18:05 Відповісти

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