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Російським інтернет-провайдерам заборонили прискорювати YouTube. Раніше влада на це не реагувала

Проблеми із YouTube фіксують у Росії

Головний радіочастотний центр Роскомнагляду зобов'язав провайдерів припинити прискорювати американський відеохостинг YouTube.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передає The Moscow Times.

У застереженні зазначається, що вони повинні відмовитися від використання "технологій спотворення, фрагментації та підміни інтернет-трафіку", щоб забезпечити "негайне обмеження доступу" до сайтів, що блокуються і сповільнюються. Також від операторів вимагають відзвітувати про вжиті заходи.

Напередодні стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. 21 серпня стало відомо, що трафік скоротився на 38%, порівняно з попереднім місяцем. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні. 

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заборона (452) інтернет (1328) росія (14183) соціальні мережі (758)


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29.08.2024 17:16 Відповісти

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