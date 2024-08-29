Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави, – САП

Підозрюваний у незаконному збагаченні голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу а розмірі 30 млн грн і перебуватиме під процесуальними зобов'язаннями, зокрема носитиме електронний браслет.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає Інтерфакс-Україна.

"Він вніс заставу, як раніше визначив Вищий антикорупційний суд", – сказано в повідомленні.

Раніше ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді застави 30 млн грн і процесуальних зобов'язань носіння електронного засобу контролю.

У ВАКС уточнювали, що підозрюваний, якого не тримають під вартою, протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем і надати документ, який це підтверджує.

Крім того, в разі внесення застави підозрюваний носитиме електронний засіб контролю.

Водночас на нього буде покладено інші процесуальні зобов'язання: за першою вимогою прибувати до детектива, прокурора й до суду, не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти детективу, прокурору й суду про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

У чому звинувачують голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Дані про ці активи він у своїх деклараціях приховав.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.