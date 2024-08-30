Російським компаніям все складніше проводити платежі з Китаєм: транзакції на десятки мільярдів у підвішеному стані, - ЗМІ

Деякі російські компанії зіштовхнулися зі збільшенням затримок та зростанням витратами за платежі з торговими партнерами в Китаї. Транзакції на десятки мільярдів юанів залишаються у підвішеному стані.

Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовників, передає Укрінформ.

Зазначається, що російські компанії та чиновники упродовж декількох місяців вказували на затримки транзакцій після того, як китайські банки посилили відповідність вимогам після погроз Заходу вторинними санкціями за відносини з Росією.

За словами джерел, проблема загострилася цього місяця. Зокрема, китайські держбанки "масово" припиняють операції з Росією, а платежі на мільярди юанів затримуються.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, минулого року на нього припала третина російської зовнішньої торгівлі. КНР постачає такі товари, як важливе промислове обладнання та споживчі товари, які допомагають Росії витримувати західні санкції.

Китай також забезпечує прибутковий ринок для багатьох товарів російського експорту, на які покладається Пекін, від нафти й газу до сільськогосподарської продукції.

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Після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями банкам у Китаї та в інших країнах за співпрацю з РФ, китайські банки почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій з Москвою, зазначає співрозмовник видання.

"Тоді припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, і за цей час обсяги торгівлі різко впали", – розповів він.

За його словами, одне з робочих рішень полягало в тому, щоб купити золото, перевезти його в Гонконг і продати там, поклавши готівку на рахунок у місцевому банку.

Крім того, деякі російські компанії використовували ланцюги посередників у третіх країнах для обробки своїх транзакцій і обходу перевірок відповідності, які проводять китайські банки.

Як наслідок, витрати на обробку транзакцій зросли до 6% транзакційних платежів, водночас раніше вони були майже нульовими.

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За даними китайської митниці, двостороння торгівля між РФ та Китаєм зросла на 1,6% до $137 млрд у першій половині 2024 року після рекордних $240 млрд у 2023 році.

Утім, імпорт РФ із КНР у 2024 році впав на понад 1% до $62 млрд через проблеми з оплатою товарів.