Хабар на $500 тисяч: Суд залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики, якого затримали на отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Хейла.

"30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до колишнього заступника міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

Читайте також: Хабар на $500 тисяч: Уряд звільнив Хейла з посади заступника міністра енергетики

Як повідомлялося, 12 серпня серпня у Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.

За даними САП, фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Чиновника затримали "на гарячому".

Того ж дня ВАКС застосував до Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.