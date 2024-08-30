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Новини
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Українці можуть мати на руках до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, – МВС

зброя,пістолет

Українці можуть мати на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає Укрінформ.

"Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї", – зазначив він.

За словами заступника міністра, ухвалення законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.

"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", – додав Драп’ятий.

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Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Документ, серед іншого, надає правоо цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї. Йдеться про вогнепальну зброю, що була видана цивільному населенню у період дії воєнного стану.

Передбачається, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати у користуванні цивільних на період дії воєнного стану, а впродовж 90 днів після його завершення або скасування має бути повернута до Національної поліції.

Закон набуває чинності 25 листопада поточного року.

Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Автор: 

МВС (528) зброя (870)


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Всі мають мати зброю без реєстраціі та смс. МВС - кінчене кодло має буть люстроване.
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30.08.2024 12:31 Відповісти
я бачу зброя на руках українців більше турбує владу чим втрата донецької області.а зброя загомонить,суки.
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30.08.2024 14:48 Відповісти
чим більше зброї на руках населення - тем менше бажання влади намагатись найо@увати власне населення... це аксіома
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30.08.2024 14:53 Відповісти
Мусорам було б логічно зрозуміти, що українці довели своє право на війні на зброю, поки сцикуни ухилянти мусорилі сиділи в тилу на блокпостах!! Вільні люди мають зброю!! Зараз закон про володіння короткостволом більше ніж логічний!!
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30.08.2024 16:12 Відповісти
Мусорня узнає про зброю населення тільки після отримання в свою сраку кулі
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30.08.2024 16:39 Відповісти
Мають то й мають...
Невже цей наївний чукоцький юнак вірить, що хтось стане щось декларувати, щоб потім просто так їм віддати... Що з бою взято, те свято. Тож на чужий лобок не роззявляй роток.
Читаючи подібне, складається враження, що істота яка так каже, все своє свідоме життя прожила не в Україні, а на якійсь далекій планеті....
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30.08.2024 16:43 Відповісти
Дозвіл на зброю в Україні повинен бути !!!
Тут нема ніяких питань !
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30.08.2024 17:45 Відповісти

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