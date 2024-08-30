Українці можуть мати на руках до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, – МВС
Українці можуть мати на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає Укрінформ.
"Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї", – зазначив він.
За словами заступника міністра, ухвалення законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.
"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", – додав Драп’ятий.
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Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Документ, серед іншого, надає правоо цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї. Йдеться про вогнепальну зброю, що була видана цивільному населенню у період дії воєнного стану.
Передбачається, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати у користуванні цивільних на період дії воєнного стану, а впродовж 90 днів після його завершення або скасування має бути повернута до Національної поліції.
Закон набуває чинності 25 листопада поточного року.
Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
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Невже цей наївний чукоцький юнак вірить, що хтось стане щось декларувати, щоб потім просто так їм віддати... Що з бою взято, те свято. Тож на чужий лобок не роззявляй роток.
Читаючи подібне, складається враження, що істота яка так каже, все своє свідоме життя прожила не в Україні, а на якійсь далекій планеті....
Тут нема ніяких питань !