Фінансовий успіх Telegram опинився під загрозою через затримання Дурова, – FT

Сподівання Telegram на прибуткове IPO протягом двох років були розбиті кримінальними звинуваченнями, висунутими проти генерального директора месенджера Павла Дурова, оскільки власники облігацій компанії зазнають значних втрат через події останніх кількох днів.

За даними Financial Times, ціна облігацій Telegram впала майже на 10 відсоткових пунктів, зараз вони торгуються на рівні 87 центів, порівняно з близько 96 центів до арешту Дурова, передає ЕП.

При цьому месенджер Telegram має $2,4 млрд зобов'язань із терміном погашення в 2026 році. Минулого року компанія отримала $342 млн прибутку при операційних збитках у розмірі $108 млн. Загальні збитки склали близько $173 млн після сплати податків. У 2024 році компанія також продала токени на суму понад $244 млн готівкою.

Telegram повністю належить Дурову, який володіє багатомільярдними криптовалютними статками, але компанія залучила близько $2,4 млрд боргового фінансування з терміном погашення у 2026 році. Це включає розміщення облігацій на суму $1 млрд у 2021 році. На початку цього року було залучено ще $330 млн.

Втім, експерти попереджають, що будь-який лістинг Telegram на біржі буде ускладнений, якщо рекламодавці не захочуть витрачати кошти на платформу, яка тепер пов'язана з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

Залишається незрозумілим, як Дуров буде продовжувати керувати платформою, чи це завдання ляже на плечі невеликої групи лояльних працівників компанії.

У Telegram працює лише близько 50 співробітників, зокрема 30 інженерів, які пройшли суворий відбір. За словами Дурова, він підібрав свою команду, проводячи змагання з програмування, а потім намагаючись переманити до себе переможців, додавши, що в основному це були кодувальники з України.

Як повідомлялося, Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.

Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

26 серпня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин в межах розслідування кіберзлочинів.

Дуров у 2021 році отримав громадянство Франції. Останніми роками він жив у ОАЕ. До Парижа він прилетів, як повідомляється, з Азербайджану.