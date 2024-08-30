Угорщина домовляється про продовження імпорту російського газу: Сіярто прилетів на переговори з "Газпромом"

Міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто прилетів до Санкт-Петербурга, де провів переговори з головою російського "Газпрому" Олексієм Міллером.

Під час зустрічі обговорювались "перспективи співпраці у газовій сфері" та постачання російського газу до Угорщини, повідомили у пресслужбі російського газового монополіста.

Сам Сіярто підтвердив, що метою його візиту є обговорення імпорту російських енергоносіїв.

"Енергопостачання – питання національної безпеки! Тож поїхали", – написав Сіярто у Facebook у п'ятницю, 30 серпня, а через кілька годин опублікував фото з Санкт-Петербурга.

Пізніше Сіярто опублікував фото зустрічі з керівником правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

"Енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу. Справа не в ідеології, справа в математиці. Щоб сказати це сьогодні в Європі, потрібна неабияка сміливість, але Угорщина задоволена російською енергетичною співпрацею, яка є однією з гарантій продовольчої безпеки країни. Вже через місяць, 1 жовтня, розпочнеться новий газовий рік, також розпочнеться опалювальний сезон. Наша відповідальність зрозуміла: забезпечити опалення угорських будинків", – написав угорський міністр.

Що відомо про майбутнє транзиту російського газу через Україну?

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня заявив, що Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Раніше Зеленський розповідав про переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він зазначав, що це "одна з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

У серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

Уряд Німеччини і Єврокомісія вже ведуть відповідні переговори з країнами-членами ЄС, які можуть постраждати внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну, повідомили виданню у Міністерстві економіки ФРН. Йдеться передусім, про Австрію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

За даними видання, у зв'язку з цим Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.