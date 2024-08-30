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Новини
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Завтра світла буде більше: впродовж доби діятимуть одна та дві черги, – "Укренерго"

електроенергія,світло,відключення

Завтра, 31 серпня, графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж доби.  

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Обмеження будуть наступними: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень,16:00 – 22:00 – дві черги відключень, 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", – додали в "Укренерго".

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Укренерго, на що ви придатні, крім об'яви графіків відключення?
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30.08.2024 19:36 Відповісти
Бо Кудрицького виперли ,докерувався до ручки.
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30.08.2024 20:01 Відповісти
Чому енергетичні об'єкти погано
захищені ППО?Люди між собою
обговорюють,просто в шоці...
Чи це навмисно,чи так треба?
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30.08.2024 20:48 Відповісти
Відгадатидайте з трьох разів. Впевнена, що відповідь вам не сподобається
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30.08.2024 23:02 Відповісти

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