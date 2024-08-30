Завтра світла буде більше: впродовж доби діятимуть одна та дві черги, – "Укренерго"

Завтра, 31 серпня, графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Обмеження будуть наступними: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень,16:00 – 22:00 – дві черги відключень, 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго", – додали в "Укренерго".

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.