Вартість вантажних перевезень подекуди зросла у 57 разів: Виробники феросплавів просять "Укрзалізницю" знизити тарифи

Українська асоціація виробників феросплавів ("УкрФА") звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та "Укрзалізниці" з проханням знизити тарифи на перевезення, адже наразі вартість перевезень виросла в десятки разів.

Про це виконавчий директор УкрФА Сергій Кудрявцев заявив галузевому виданню ЦТС.

Він пояснив, що "Нікопольський завод феросплавів" забезпечується сировиною для виробництва із "Марганецького гірничо-збагачувального комбінату". До початку повномасштабного вторгнення відстань перевезення по прямому залізничному сполученню Нікополь - Марганець складала 20 км. Зараз ця відстань складає 442 км, а вартість перевезення збільшилась з 7 гривень за тонну до 400 гривень за тонну.

"Ще до того, як "Укрзалізниця" повідомила про намір підвищення тарифів, ми звернулись з листом до компанії з проханням відновити рух на ділянці ст. Нікополь - ст. Марганець, і встановити попередню вартість перевезення руди", – сказав Кудрявцев.

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Як повідомлялося, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник "Укрзаліниці" Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.

Натомість президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифів змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки.