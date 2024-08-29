Вкрали сотні мільйонів на закупівлях: НАБУ і САП викрили низку корупційних схем в "Укрзалізниці"

Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем, які діяли в "Укрзалізниці" та арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб.

Про це повідомляє галузеве видання Rail.insider із посиланням на інформацію самої залізничної компанії.

За її даними, загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції в "Укрзалізниці" на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, правоохоронці викрили дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи "Укрзалізниці", за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній.

Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн. Її організатор через службовців "Укрзалізниці" домігся обрання постачальником силових трансформаторів "потрібної" компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала "Укрзалізниці" трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри у цій справі отримали семеро осіб.

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Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.

Своєю чергою ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав уряд звільнити менеджмент "Укрзалізниці". За його словами, його діяльність неефективна і сприяє розвитку корупції у держкомпанії.