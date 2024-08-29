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Новини
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Вкрали сотні мільйонів на закупівлях: НАБУ і САП викрили низку корупційних схем в "Укрзалізниці"

набу

Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем, які діяли в "Укрзалізниці" та арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб.

Про це повідомляє галузеве видання Rail.insider із посиланням на інформацію самої залізничної компанії.

За її даними, загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції в "Укрзалізниці" на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, правоохоронці викрили дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи "Укрзалізниці", за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу в тендерах підконтрольних підприємцю компаній.

Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн. Її організатор через службовців "Укрзалізниці" домігся обрання постачальником силових трансформаторів "потрібної" компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала "Укрзалізниці" трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри у цій справі отримали семеро осіб.

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Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.

Своєю чергою ексміністр інфраструктури Володимир Омелян закликав уряд звільнити менеджмент "Укрзалізниці". За його словами, його діяльність неефективна і сприяє розвитку корупції у держкомпанії.

Автор: 

НАБУ (1529) вантажі (1296) залізниця (825) Укрзалізниця (4762) закупівлі (2605) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+10
А хто там у наглядовій раді? Уж не СерЛещ часом?
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29.08.2024 14:51
+9
І пам'ятайте: системної корупції у нас не-ма-є...
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29.08.2024 14:47
+7
А лещенка це стосуєтся ,чи це чмо далі буде грабувати країну і вихваляти владу ?
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29.08.2024 14:56
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І пам'ятайте: системної корупції у нас не-ма-є...
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29.08.2024 14:47 Відповісти
Кругом усі крадуть,наче кінець світу! Який дурень буде нам щось надавати?? Нація Героїв загинула, залишилась нація крадіїв, грабіжників і шахраїв!
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29.08.2024 14:48 Відповісти
там вообще ничего не меняется десятилетиями.
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29.08.2024 14:49 Відповісти
Арештовані кошти віддайте волонтерам! Он Юсупова знову на дрони збирає!
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29.08.2024 14:50 Відповісти
А хто там у наглядовій раді? Уж не СерЛещ часом?
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29.08.2024 14:51 Відповісти
там ВСЕХ можно одной греблей грести и не ошибешься
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29.08.2024 14:54 Відповісти
А лещенка це стосуєтся ,чи це чмо далі буде грабувати країну і вихваляти владу ?
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29.08.2024 14:56 Відповісти
А Серлєщ молодець!!! Серлєщ ні до чого.
Бо Серлєщ вміє лоскотати анус Сонцесяйного ЗЄ бородьонкою.
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29.08.2024 15:03 Відповісти
Матюкаться не хочу а як впіймав живе не вилізлоб
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29.08.2024 15:04 Відповісти
Якщо не вистачає грошей на армію,де найпростіше їх пошукати?...Правильно,у кишенях "наймудрішого" наріду (назва опції-а давайте піднімимо податки).Пошукати на митниці,укрзалізниці,у себе в кишенях,перевірити дірки в бюджеті-то занадто складна річ.
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29.08.2024 15:06 Відповісти
Годівничку Лєщєнка трусять.
А де зараз мародерить його пуштунський колєґа-будитель Майдану ?
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29.08.2024 16:04 Відповісти
Сірожа наблюдав, наблюдав та й не донаблюдався
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29.08.2024 16:14 Відповісти
Серьожа наглядав, наглядав, але не догледів: з під самого носа годівницю забрали
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29.08.2024 16:20 Відповісти
Всі вийдуть під заставу та раптом опиняться за кордоном. Іх об'явять у розшук, але шукати не будуть. Всі (НАБУ, САП, судді та прокурори...) отримують свою частку відступних і справа затихне. Статистика не постраждає бо справа розкрита. Класіка з 2014 року.
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29.08.2024 16:25 Відповісти

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