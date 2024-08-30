Ремонт метро на Теремки: Кличко анонсував запуск пробного поїзда на ділянці між "Деміївською" і "Либідською"

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві знаходяться на завершальній стадії. Наступний етап – запуск пробного поїзда, вже найближчими ночами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів, а також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Всередині тунелю завершені всі будівельно-монтажні роботи.

Окрім того, перевірено габарити тунелю на перегоні між станціями спеціальною габаритною рамою – і вони відповідають встановленим нормам.

"У складі першого пробного поїзда буде спеціальний вагон, який перевірятиме нове колійне полотно. Також поїзд розпочне перевірку та тестування безпекових систем руху на різних швидкостях", – розповів Кличко.

Надалі в нічний час фахівці ретельно перевірять усі інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

"Роботи тривають в цілодобовому режимі, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів", – підсумував Кличко.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.