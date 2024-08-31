Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" запустили пробний поїзд, – Кличко

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"У його складі також – спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях", – уточнив він.

За словами мер столиці, для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю. А також ділянок, які посилили.

"Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів.

Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів", – додав Кличко.

Надалі, зазначив він, у нічний час фахівці ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.