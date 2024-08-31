В Україні продовжують дорожчати помідори. Ціни вже майже у 2,5 раза вищі, ніж торік

В Україні вже третій тиждень поспіль продовжують дорожчати помідори. На сьогодні ціна на ці овочі озвучується в межах 40-55 грн/кг ($0,97-1,34/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit

Основною причиною, що провокує подорожчання помідорів, за словами експертів ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в місцевих комбінатах. Додатково, через несприятливі погодні умови багато фермерів втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів.

За словами учасників ринку, зважаючи на обмежену пропозицію, попит на тепличні помідори залишається високим, завдяки чому виробники поточного тижня вкотре підвищили відпускні ціни.

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В першу чергу, ситуацію, що склалася, учасники ринку пояснювали активним попитом на томати третій тиждень поспіль. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку поступово скорочувалася через сезонний фактор.

Варто зазначити, що наразі помідори в Україні вже надходять у продаж у середньому у 2,4 раза дорожче, ніж наприкінці серпня 2023 року. При цьому аналітики не виключають подальшого зростання цін.