Інвестори мають звернути увагу на промислове виробництво молока, рентабельність – до 50%, – СМПУ

В умовах дефіциту молока та, як наслідок, зростання цін на молочну продукцію, важливо поступово нарощувати промислове виробництво сировини. Ця галузь є цікаво та привабливою, адже рентабельність бізнесу може становити від 30 до 50%.

Таку думку в інтерв’ю "БізнесЦензору" висловив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

"На мій погляд, це така ніша, в яку цікаво було б йти інвесторам – як національним, так і зовнішнім. Але держава повинна створити відповідні умови. Зокрема, страхування в умовах військового стану і доступ до кредитування на пільгових умовах на перші 2-3 роки. Також повинно як в Європі частково компенсуватися обладнання і вартість тварин", – зазначив він.

За його словами, діючі гравці намагаються наростити виробництво молока, але через військові ризики та недостатність коштів вони не можуть це робити інтенсивно.

"А от інші, хто не займається цим бізнесом, мають звернути на нього увагу, тому що у виробництві молока річна рентабельність становить від 30% до 50%. І це достатньо привабливо. До того ж переробні заводи наразі можуть додатково перероблювати ще 3 млн тонн молока на рік", – каже Дідур.

Водночас він попереджає, що така ніша є довгостроковою перспективою. Наприклад, корові необхідно досягти зрілості, щоб давати молоко. Це може зайняти два-три роки.

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Інвестиції можуть варіюватися залежно від необхідної кількості корів на фермі.

"Якщо це сучасна ферма, то це близько 4-5 тисяч євро на корова-місце. Якщо це невелика сімейна чи мала ферма, то я думаю, що там десь 2 тисячі євро буде достатньо. Якщо брати європейський стандарт за кількістю корів від 20 до 50 на ферму, то це тоді від 100-120 тисяч євро інвестицій", – уточнив виконавчий директор СМПУ.

Серед переваг галузі Дідур також називає великий експортний потенціал, а також спроможність переробних підприємств переробляти ще 3 млн тонн сировини. Наразі навантаження заводів трохи перевищує 50%.

Повне інтерв’ю з виконавчим директором Спілки молочних підприємств України Арсеном Дідуром читайте наступного тижня.