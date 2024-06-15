Ціни на молоко та хліб можуть зрости на тлі відключень електроенергії, – учасники ринку

Унаслідок постійних відключень електроенергії на підприємствах молочної та хлібопекарської галузей учасники ринку очікують зростання кінцевих цін на свою продукцію.

Про це йдеться у матеріалі БізнесЦензора "Зростання цін на молоко та хліб. До чого призведуть вимкнення світла на продовольчих заводах".

Зазначається, що хлібна продукція подорожчала вже. Насамперед, це сталося внаслідок зростання ціни на борошно на 30%, що автоматично збільшило собівартість хліба приблизно на 12%.

"Утім, враховуючи зростання інших витрат, зокрема й внаслідок відключень, собівартість хлібобулочних виробів зросла мінімум на 15-17%", – пояснює віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Молочна продукція також почне додавати в ціні, адже через вимкнення світла неможливо дотримуватися ритмічного циклу виробництва та оптимальної собівартості продукції.

"Молочна продукція і так сезонно дорожчає ближче до осені, адже зростає у ціні молочна сировина. Вона майже не подешевшала в сезон у травні – лише на 20 копійок. Зараз у червні-липні її вартість повертатиметься до рівня березня-лютого, а далі ми прогнозуємо, що буде здорожчання.

Відключення електроенергії відбувається не лише на переробному підприємстві, а й на молочних фермах, і господарствах населення. Не думаю, що всі мають дизельні генератори, а ті, хто мають – то вмикають, що також тиснутиме на вартість молочної сировини", – зазначив гендиректор "Волошкового поля" Андрій Табалов.

При цьому представники обидвох галузей не очікують на дефіцит продукції.

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