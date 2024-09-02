Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців. ІНФОГРАФІКА

Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management, яка зможе захистити мобільні телефони військовослужбовців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко.

"Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків", – розповіла Чорногоренко.

Вона уточнила, що сьогодні їх 68 для військових потреб, і з них 14 розроблені суто під потреби війни.

Подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових, додала Чорногоренко.









Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.

До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.