Споживання електроенергії знижується, але графіки відключень не скасовують

Споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання залишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак, фіксується тенденція до його зниження.

Зокрема, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня.

Сьогодні, станом на ранок, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня, 30 серпня.

Попри це, внаслідок ворожої масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

У компанії додали, що для подолання дефіциту в енергосистемі, протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 972 МВт-год.

Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти.

Так, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Через технічні причини знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, 2 вересня споживання електроенергії обмежуватимуть протягом доби. Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.