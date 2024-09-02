Споживання електроенергії знижується, але графіки відключень не скасовують
Споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що споживання залишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак, фіксується тенденція до його зниження.
Зокрема, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня.
Сьогодні, станом на ранок, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня, 30 серпня.
Попри це, внаслідок ворожої масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.
У компанії додали, що для подолання дефіциту в енергосистемі, протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 972 МВт-год.
Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти.
Так, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.
Через технічні причини знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.
Як повідомлялося, 2 вересня споживання електроенергії обмежуватимуть протягом доби. Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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І така рада, що в мене газ..
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Майщнйн...
І Маренштейн...
Джерело: https://biz.censor.net/n3507846
???? Що українців ще забагато чи вкраїнчики інших національностей, що у владі ще не нажрались?