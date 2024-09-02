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Новини
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Споживання електроенергії знижується, але графіки відключень не скасовують

електроенергія

Споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання залишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. Однак, фіксується тенденція до його зниження.

Зокрема, 1 вересня, добовий максимум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня.

Сьогодні, станом на ранок, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня, 30 серпня.

Попри це, внаслідок ворожої масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

У компанії додали, що для подолання дефіциту в енергосистемі, протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 11 972 МВт-год.

Загалом через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти.

Так, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

Через технічні причини знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, 2 вересня споживання електроенергії обмежуватимуть протягом добиЧас застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими: 00:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Ага, спекотно..з такими цінами на електрику всі сидять цілодобово під кондиціонерами..
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02.09.2024 11:42 Відповісти
Якщо дорожчає картопля, моє соживання картоплі не змінюється. Є люди, які не переносять спеку за станом здоров'я. Так само взимку - люди ж не будуть їсти варити вдвічі менше, у кого електроплити
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02.09.2024 12:16 Відповісти
Я не переношу спеку. Від слова - зовсім. І те, що я вдома, тупо ставлю собі таз з водою та охолоджувачами - мене трохи примирило, що я не ходжу. Кондиціонери не вмикаю. У кого електроплити - це хріноетажки. Бо за нормами совку - газ у будинках до 9 поверхів включно, за нормами сьогодення - 10. Зараз ОСББ розпочали встановлювати на дахах сонячні батареї, щоб зменшити споживання електрики від мережі. В Києві начебто, ще компенсується більша частина грошей на встановлення таких систем.
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02.09.2024 12:31 Відповісти
Да в курсі про газифікацію та етажність. У мене газова плита, кондиціонера немає. Так що я бомж Або алєгарх - кондішина немає, електроплити немає - багато грошей залишається
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02.09.2024 12:40 Відповісти
Якби не сонячна сторона, я його й не ставила))

І така рада, що в мене газ..
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02.09.2024 13:21 Відповісти
Енергія... вдносна...
Якщо вірити Ейнштейну...

Чай та кава на вашому підносі...
Це справа США... або піндосів...

А далі з римою не так просто...

Кронштейн...
Майщнйн...
І Маренштейн...
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02.09.2024 14:39 Відповісти
Споживання електроенергії в Україні залишається високим
Джерело: https://biz.censor.net/n3507846
???? Що українців ще забагато чи вкраїнчики інших національностей, що у владі ще не нажрались?
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02.09.2024 11:50 Відповісти
Поки диктатура Зеленського-Єрмака то не чекайте щось доброго.В них мета-витіснити або утилізувати населення з України.
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02.09.2024 12:20 Відповісти

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