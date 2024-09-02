Завтра протягом доби діятимуть одна та дві черги відключень світла, – "Укренерго"
Завтра, 3 вересня, в Україні протягом доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 00:00 – 06:00 – одна черга відключень, 06:00 – 09:00 – дві черги відключень, 09:00 – 16:00 – одна черга відключень, 16:00 – 24:00 – дві черги відключень", – сказано в повідомленні.
В "Укренерго" нагадали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Як повідомлялося раніше 2 вересня, споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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