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Новини
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Енергетики змінили графіки відключень світла на 3 вересня

світло

НЕК "Укренерго" змінила час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, відключення світла застосовуватимуться за таким графіком:

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень;
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень;
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, станом на 2 вересня, споживання електроенергії в Україні залишалося високим, але мало тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

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електроенергія (4238) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Останніми днями відключень набігає від 5 до 6 годин на добу, що у порівнянні із минулим тижнем, коли у будні дні доходило до 17 годин без світла, дуже добре. Тож таки достатньо швидко йде відновлення енергосистеми, швидше ніж було у попередні періоди коли рашисти масовано атакували нашу енергосистему!
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03.09.2024 10:00 Відповісти
Ой скільки радості, вони вкрали 13 лярдів яки виділяли на захист енергосистеми, а ми радієм що світло вимикають всього на 6 годин 😂
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03.09.2024 13:42 Відповісти
энэргетические коррупционеры зеленского
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03.09.2024 11:57 Відповісти
6:00 - 12:00 - дві черги відключень;
12:00 - 16:00 - одна черга відключень;
16:00 - 24:00 - дві черги відключень. Джерело: https://biz.censor.net/n3508000

І що означає ця маячня? Як це розуміти? Коли в мене відключення?!
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03.09.2024 13:24 Відповісти

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