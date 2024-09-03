Енергетики змінили графіки відключень світла на 3 вересня
НЕК "Укренерго" змінила час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, відключення світла застосовуватимуться за таким графіком:
- 6:00 – 12:00 – дві черги відключень;
- 12:00 – 16:00 – одна черга відключень;
- 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Як повідомлялося, станом на 2 вересня, споживання електроенергії в Україні залишалося високим, але мало тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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12:00 - 16:00 - одна черга відключень;
16:00 - 24:00 - дві черги відключень. Джерело: https://biz.censor.net/n3508000
І що означає ця маячня? Як це розуміти? Коли в мене відключення?!