Енергетики змінили графіки відключень світла на 3 вересня

НЕК "Укренерго" змінила час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, відключення світла застосовуватимуться за таким графіком:

6:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 16:00 – одна черга відключень;

16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Як повідомлялося, станом на 2 вересня, споживання електроенергії в Україні залишалося високим, але мало тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.