Унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у шести областях, уночі ворог атакував підстанції

Унаслідок бойових дій та з інших причин на ранок 3 вересня повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, через обстріли нові знеструмлення фіксують у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Як додали у Міністерстві енергетики, на Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА на підстанції виникло загоряння. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Пожежу ліквідовано.

Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях регіону вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.

Крім того, на Чернігівщині через атаку дрона знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення частково відновлено за резервною схемою.

Із технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині.

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Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.