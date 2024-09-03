Світла буде менше: "Укренерго" повідомило про зміни у графіках відключень 3 вересня
У вівторок, 3 вересня, обсяг заходів обмеження споживання електроенергії змінений до кінця доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, обленерго будуть застосовувати відключення за таким графіком:
- 6:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 22:00 – три черги відключень;
- 22:00 – 24:00 – дві черги відключень.
У компанії наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Водночас у ДТЕК заявили, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, за інформацією від "Укренерго", три черги відключень застосовуватимуться з 15:00. Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон графіків, додали в компанії.
Раніше НЕК "Укренерго" вже змінювала час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня. Зокрема, очікувалося, що з 6:00 до 12:00 діятимуть дві черги відключень; з 12:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт.
https://www.facebook.com/100002416323966/posts/8088753471215117/?mibextid=WC7FNe&rdid=ICwz0wkCPomsLF5J