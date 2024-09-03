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Новини
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Світла буде менше: "Укренерго" повідомило про зміни у графіках відключень 3 вересня

світло

У вівторок, 3 вересня, обсяг заходів обмеження споживання електроенергії змінений до кінця доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, обленерго будуть застосовувати відключення за таким графіком:

  • 6:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 – три черги відключень;
  • 22:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У компанії наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Водночас у ДТЕК заявили, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, за інформацією від "Укренерго", три черги відключень застосовуватимуться з 15:00. Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон графіків, додали в компанії.

Раніше НЕК "Укренерго" вже змінювала час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня. Зокрема, очікувалося, що з 6:00 до 12:00 діятимуть дві черги відключень; з 12:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

електроенергія (4238) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Ну а що, голову зняли, можна і продавати по повній. Нарід потерпить.
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03.09.2024 15:06 Відповісти
Не встиг Кудрицький вийти з кабінету,як ФСБ і наркоман Володька почали підготовку до повного блекауту.
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03.09.2024 16:15 Відповісти
До тепер відмикали мотивуючи, що жарка погода. Тепер, бо похолодало?
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03.09.2024 16:36 Відповісти
Ви будете сміятись… хоча може й ні.

З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт.

https://www.facebook.com/100002416323966/posts/8088753471215117/?mibextid=WC7FNe&rdid=ICwz0wkCPomsLF5J
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04.09.2024 09:35 Відповісти
Вже давно пора цю гниду посадити на електричний стілець
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03.09.2024 18:29 Відповісти
схоже готовлять такі тарифи, щоб світло у домівках взагалі не включалось, усю єнергію - на єкспорт
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03.09.2024 23:31 Відповісти

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