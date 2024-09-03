У середу світло відключатимуть протягом доби. Діятимуть одна та дві черги, – "Укренерго"
Завтра, 4 вересня, в Україні діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 00:00 – 05:00 – одна черга відключень, 05:00 – 11:00 – дві черги відключень, 11:00 – 15:00 – одна черга відключень, 15:00 – 24:00 – дві черги відключень", – сказано в повідомленні.
В "Укренерго" нагадали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Напередодні повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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Уряяяя, таваріщі!!!
Шаурма сяде на міліардні потоки (в доларах !!!)
а електрики - хєр ма....
прогнози ЗЄльоні !
Кудрицького прибрали, про запуск польських вугільних ТЕС ніхто не домовляється...
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А коли в Україні діятимуть заходи обмеження панської наживи?
А 2 сентября в Запорожье графики отключения вообще отменили... а что случилось? Оказалось, что с визитом в Запорожье нарисовался гражданин Зеленский, бывший Президент ( до 21 мая 2024 года), который притянул с собой Премьера Нидерландов, которому втирал, что в Запорожье присутствует учебный процесс в школах ... даже показали видио с каким то классом и детьми, хотя любой оставшийся житель Запорожья знает, что никакие учебные заведения в обычном режиме уже третий год не работают.
Но на время визита сразу и электроэнергия нашлась , и отключения прекратились, что уже ХОРОШО.
А ПЛОХО то, что гражданин Зеленский со свитой и премьером Нидерландов не стали ночевать в Запорожье и засветло покинули город. В 23-00 прилетела баллистика на готель ... погибли мама и дочка.
А если б хотя бы Ермак остался на ночлег, то и ракеты не прилетали бы ... Я давно подметил - там, где находится Ермак никаких обстрелов и прилетов не бывает,ибо Пророк Ермак надёжней целой батареи Патриотов.